Demonstranti so nosili transparente z napisi »Zmanjšajte vojno, ne socialne pomoči« in »Odpravite energetsko revščino, izolirajte domove takoj«. Na drugih je pisalo »Medicinske sestre in ne jedrske bombe«, »Ne jezite se, bodite aktivni« in »Osvobodite Assangea«", piše nemška tiskovna agencija dpa.

Ljudje v množici so žvižgali, navijali in ploskali, ko so izstrelili modro raketo, ki je zaznamovala začetek pohoda.

Predvajali so glasno glasbo, med drugim pesmi »9 To 5«, »I Need A Dollar and Money«, »Money, Money«, ljudje pa so ob njej peli in plesali.

Protesta sta se udeležila tudi 25-letni Ben Robinson, ki dela v dobrodelni stanovanjski organizaciji v Brixtonu v južnem Londonu, in 24-letni Frankie Brown, učitelj.

Brown je poudaril, da ima v učilnici otroke, ki se vsak dan vračajo v domove, kjer nimajo hrane, Robinson pa je dejal, da obstajajo ljudje, ki morajo izbirati, ali bodo nahranili svoje otroke ali plačali najemnino in ogrevanje, medtem ko so razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi vse večje.