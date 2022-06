Danes kraljevska etapa na Veliko planino, Pogačar brani zeleno majico

Na 28. kolesarski dirki po Sloveniji bo danes med 11. in predvidoma 15. uro na vrsti kraljevska četrta etapa od Laškega do Velike Planine (152,1 km). V njej bo slovenski zvezdnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) branil zeleno majico vodilnega, ki jo je v petek oblekel po zmagi na Celjskem gradu.