Prva etapa 28. dirke po Sloveniji je bila dolga 164,7 kilometra. Kolesarji so se na pot podali v Novi Gorici, se za trenutek odpeljali v Italijo in nato preko Tolmina, Idrije in Ajdovščine nadaljevali pot do cilja v Postojni. Že uvodni dan je bil zelo razburljiv tudi v boju za zeleno majico, saj so prvi na cilj prišli trije favoriti za končno zmago, ki so si že priborili veliko prednost skoraj minute.

Kjer dirka Pogačar nikoli ni dolgočasno

Vsi glavni akterji dirke so pred začetkom etape s prstom kazali na Luko Mezgeca (BikeExchange) kot prvega favorita za etapno zmago. Vse je bilo v pričakovanju sprinta manjše skupine kolesarjev, a na koncu so za etapo sprintali zgolj trije kolesarji. »Nimamo izrazitega sprinterja, danes se bomo prilagajali drugim,« je pred začetkom etape dejal prvi zvezdnik dirke Tadej Pogačar, ki pa je sredi etape svoje besede obrnil na glavo.

Očitno je želel reči, da se bodo vsi morali prilagoditi njem. Na prvem kategoriziranem vzponu na dirki na Zadolg je prvi kolesar sveta pokazal, zakaj že leto dni kraljuje na vrhu kolesarske lestvice. Povsem v nasprotnem slogu, kot to navadno počne njegov veliki konkurent Primož Roglič, ki vedno etape v žep pospravlja z ekipno taktiko »iz učbenika«, je Pogi napadel od daleč.

Tadej Pogačar je kolesar instinkta in odlično pozna svoje telo. Danes je pokazal, da je razred zase tudi v hudi vročini. Temperature so se povzpele prek 30 stopinj Celzija, vreme ki navadno ni ugajal kolesarju iz Klanca pri Komendi. Ob dvigu tempa Jana Tratnika (Bahrian-Victorious) na domačem klancu, ki je razbil glavnino, je Pogi odgovoril s kontra napadom. Po dveh mesecih tekmovalnega premora so 23-letnika zasrbele noge in 60 kilometrov do cilja je pospešil tako močno, da sta mu sledila lahko le še njegov prvi pomočnik Poljak Rafa Majka in prvi izzivalec v skupnem seštevku Domen Novak (Bahrain-Victorious).

Trojica v ospredju je nato do cilja preko vzpona Strmec in na Razdrto le povečevala svojo prednost pred zasledovalci. V zadnjih ravninskih kilometrih je prednost iz minute in pol skopnela na nekaj manj kot minuto, a zmaga vodilne trojice ni bila nikoli ogrožena. Ekipa UAE Emirates je izkoristila svojo številčno pomoč in Domnu Novaku ni pustila niti kančka možnosti za zmago. Prvi je z napadom poskusil Pogačar in Novak je njegov napad pokril, to pa je izkoristil Poljak, ki se je kilometer in pol pred ciljam odpeljal kolesarju Bahraina in je nato uspel zadržati dve sekundi prednosti do cilja. Novak je etapo zaključil kot drugi, Pogačar je z dvignjenimi rokami črto prečkal kot tretji v času Novaka.