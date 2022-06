Zaradi koronavirusa na dirki po Švici ekipe odstopajo ena za drugo

Kolesarske ekipe se na dirkah po Švici in po Sloveniji ubadajo s pozitivnimi testi na novi koronavirus. V Švici so po odstopu dveh kolesarjev ekipe UAE Team Emirates odstope svojih tekmovalcev sporočila še moštva Bahrain Victorious, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe, Israel-Premier Tech in EF Education, piše spletni portal cyclingnews.com.