Stroški varovanja seveda ne bodo prav majhni, a španska oblast ima to nesrečo, da njenega policijskega ministrstva ne vodi Aleš Hojs. Če bi ga, bi si namreč zdaj že meli roke, saj bi pripravljali ločene račune za najrazličnejše nasprotnike vojaške zveze in oboroževanja. Ko bi bilo vrha Nata enkrat konec, bi potegnili črto, izračunali strošek »per capita« za vsakega protestnika in preprosto poslali račune.