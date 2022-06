Most Pelješac odprt od 26. julija

Na Hrvaškem bodo most na polotok Pelješac in 25 kilometrov povezovalnih cest bodo uradno odprli 26. julija, je razkril hrvaški časnik Večernji list. Slovesnega odprtja mostu se bo po pisanju časnika udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nekateri drugi visoki evropski predstavniki.