Kitajsko podjetje CRBC je gradnjo mostu začelo 30. julija 2018, rok za konec del pa je bil 36 mesecev in 29 dni. Za uradni konec gradnje bo veljal opravljen tehnični pregled, ki bi se moral končati v ponedeljek, 31. januarja. To pomeni, da je gradnja Pelješkega mostu, enega od največjih gradbenih projektov na Hrvaškem v zadnjih letih, trajala 52 dni dlje, kot so načrtovali.

Na zamudo pri gradnji je vplivala pandemija covida-19, zaradi katere so dela nekaj časa stala. Mnogi zato menijo, da se je gradnja končala celo pred določenim rokom.

Pred dnevi so čez most že peljali prvi tovornjaki, s katerimi so preverili njegovo nosilnost, zdaj pa ga morajo na obeh straneh povezati še s kopnim. Najprej, in sicer do letošnjega poletja, bodo končali povezovalno cesto od Jadranske magistrale do mostu in novo cesto od mostu do cestnega vozlišča Prapratno. Preostali del ceste od stonske obvoznice do mesta Doli bi moral biti končan do konca tega leta. Skupno bodo zaradi Pelješkega mostu zgradili 32,5 kilometra novih državnih cest.