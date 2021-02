Plenković je v izjavi za medije ocenil, da je današnji gradbeni poseg pomemben del gradnje mostu, za katero pričakuje, da bo končana do konca letošnjega leta. Vpadnice na most, ki so obenem tudi ceste na Pelješcu, pa naj bi končali do junija 2022.

Kot je poudaril, gre za enega najpomembnejših strateških infrastrukturnih projektov Hrvaške. Most bo s cestno povezavo do skrajnega juga države zagotovil tudi integriteto hrvaškega ozemlja, je dejal. Najbolj južna hrvaška županija, to je dubrovniška, zdaj namreč nima neposredne cestne kopenske povezave z drugimi deli Hrvaške, razen čez ozemlje Bosne in Hercegovine, ki ima izhod na Jadran pri Neumu.

Celotni projekt mostu in vpadnic s kopenske in pelješke strani je ocenjen na nekaj več kot 550 milijonov evrov. Evropska unija je prispevala 357 milijonov evrov, je spomnil Plenković.

Predsednik uprave javnega podjetja Hrvatske ceste Josip Škorić je novinarjem v Komarni dejal, da bodo celino in polotok Pelješac povezali z mostom novembra. Sledilo bo opremljanje mostu do sredine januarja prihodnje leto. Pričakuje, da bodo medtem zgradili vozlišče Brijesta na Pelješcu, ki bo omogočalo cestno povezavo z obstoječimi cestami na polotoku. Tako naj bi marca ali aprila 2020 omogočili uporabo mostu za osebne avtomobile in tovorna vozila z najvišjo dovoljeno maso do 7,5 tone.

Po prvotnih načrtih naj bi kitajska družba China Road and Bridge Corporation (CRBC) most izgradila do julija letos, a so morali dela zaradi pandemije covida-19 podaljšati za nekaj mesecev.

Na Hrvaškem so že bili pripravljeni tudi na scenarij, da bi bil most dokončan za promet precej pred posodobitvijo in izgradnjo vseh načrtovanih cest na Pelješcu. Vpadnice v skupni dolžini 12 kilometrov gradi avstrijska družba Strabag. Grško podjetje Avax medtem opravlja dela na 18 kilometrih obvoznice pri kraju Ston ob stičišču polotoka s celino. Izgradnja cest je zahtevna, saj je na njih predvidenih več predorov, mostov in viaduktov.

Glavni projektant 2,4 kilometra dolgega in 55 metrov visokega mostu je slovenski inženir gradbeništva Marjan Pipenbaher.