Vodja pogajalske skupine stavkovnega odbora novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Alenka Potočnik je v izjavi za medije dejala, da sindikalna stran ni prekinila pogajanj, kot trdi generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough. Še vedno namreč čakajo na vabilo na naslednji sestanek, ki ga mora sklicati delodajalska stran.

Ker napredka ni ne pri pogajanjih, ne pri ureditvi alarmantnih razmer, predvsem v informativnem programu Televizija Slovenija (TVS), se je stavkovni odbor odločil za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti, o čemer so seznanili tudi vodstvo RTVS, je dejala Potočnikova. »Stavko smo napovedali že 13. maja, začeli 23. maja in je nismo preklicali, zato generalni direktor zavaja, da smo v času pogajanj napovedali stavko," je dodala.

Sporočilo generalnega direktorja o ponedeljkovem skrajšanju informativnih oddaj prvega programa TVS je njegova odločitev, je dejala članica pogajalske skupine Ksenija Horvat in dodala, da »nima zakonske podlage, da odreja vsebino programa«, saj je oblika stavke v izključni pristojnosti stavkajočih. »Zavzemamo se za neokrnjen, neskrajšan program, direktor pa za izredne razmere,« je dejala.

Grožnje z disciplinskimi in odškodninskimi sankcijami

Generalni direktor je v zvezi s ponedeljkovimi stavkovnimi aktivnostmi izdal navodilo, da naj enote pripravijo sezname stavkajočih, ker bo to podlaga za neizplačilo njihovih plač. »Njegovo rožljanje z disciplinskimi in odškodninskimi sankcijami delavcem, ki bi dejansko pri opravljanju svojih delovnih obveznosti spoštovali stavkovna navodila, je nezakonito"« je dejala Potočnikova.

Generalni direktor želi s temi grožnjami zaposlene odvrniti od stavke, meni vodja stavkovnega odbora Helena Milinković, ki napoveduje, da bo v primeru uresničitve te grožnje plače zaposlenim pokril sindikat. Stavkovni odbor, ki šteje 180 članov, pa bo zoper vodstvo podal prijavo na delovnopravno sodišče, »ker so kazensko odgovorni za preprečevanje in oviranje stavke,« je dodala Horvatova.

Razmere v informativnem programu TVS so iz dneva v dan slabše, je opozorila Milinkovićeva, »zaradi toksične klime« je odšlo že okrog 30 zaposlenih, vse več jih je zaradi »nečloveških pritiskov« na bolniški zaradi izgorelosti. K novim zaposlitvam generalnega direktorja v novinarskih sindikatih in aktivih pozivajo že več mesecev. »Če bi imel iskrene namene urediti razmere v uredništvih, je imel za to vse možnosti in prav gotovo ne potrebuje našega dovoljenja za nadomestne zaposlitve po odhodu številnih sodelavcev,« je dejala Potočnikova.

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS je nadaljevanje novinarske stavke napovedal za 20. junij med 14. in 23. uro. V ponedeljek bo obenem potekal tudi javni shod za javni RTV pred državnim zborom, saj od DZ zahtevajo, »naj reši, kar se še rešiti dan, preden bo prepozno«

V stavkovnem odboru pojasnjujejo, da stavkajo za drugačno javno RTV tudi in predvsem v interesu javnosti, zato so se že v izhodišču odločili, da programov RTVS ne bodo krčili ali prekinjali, temveč le nadgradili s stavkovnimi vsebinami. Po njihovih navedbah so razmere v informativnem programu TVS postale nevzdržne, generalni direktor pa kljub opozorilom že pred napovedjo stavke in na pogajanjih o stavkovnih zahtevah še ni ukrepal za izboljšanje stanja.

Med stavko minimalen obseg informativnega programa na TVS

Vodstvo RTVS je danes sporočilo, da bo zaradi stavke novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v ponedeljek na TVS spremenjena programska shema. Informativne oddaje prvega programa bodo krajše. Kot je dodalo, bo zagotovilo, da pri tem ne bo kršena pravica do obveščenosti. Nasprotno v stavkovnem odboru zagotavljajo, da programov ne bodo krčili.

»Javni zavod je med stavko dolžan in bo zagotovil minimalni obseg informativnega programa na Televiziji Slovenija (TVS), kar pomeni, da bodo informativne oddaje Poročila, Dnevnik in Odmevi ter športne in kulturne novice skrajšane oziroma omejene na zgolj nujne novice, ki zagotavljajo javnosti ustavno pravico do obveščenosti,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisal generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough.

Dodal je, da gre za stavko Koordinacije novinarskih sindikatov, ki je eden od treh reprezentativnih sindikatov na RTVS. »Vodstvo RTVS si je s konstruktivnim in neposrednim dialogom od začetka stavkovnih pogajanj prizadevalo za kompromis, ki bi omogočal nemoteno izvajanje poslanstva RTVS. Predlagalo je več rešitev za odpravo kadrovske stiske v informativnem programu, tudi zaposlitev dodatnih 10 novinarjev, a se je novinarski sindikat enostransko in brez kakršne koli napovedi odločil, da pogajanja zapusti in napove stavko,« je zapisal.

Vodstvo RTV Slovenija: Pogovori glede sprememb v dopisniški mreži še potekajo

Vodstvo RTV Slovenija je v odzivu na očitke v javnosti v zvezi z načrtovanimi spremembami dopisniške mreže, potem ko je generalni direktor programskemu svetu posredoval smernice o tem, kako naj bi ta bila v tujini v prihodnjih letih posodobljena in usklajena s spremenjenimi okoliščinami v mednarodnem okolju, pojasnilo, da pogovori še potekajo.

Kot so sporočili, je komisija v izhodiščih, ki jih je pripravila na podlagi analiz obstoječe dopisniške mreže v tujini, analize tujih dopisniških mrež članic EBU ter analiz lastnih programskih potreb, v razpravo predlagala počasno uvajanje določenih posodobitev in sprememb, ki bi dolgoročno lahko pozitivno vplivale na še bolj optimalno delovanje dopisniške mreže v tujini.

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je pri svojem predlogu upošteval večino izhodišč komisije, nekaj vprašanj, ki so še ostala odprta iz objektivnih razlogov, pa je označil kot »zamrznitev,« dokler s komisijo ne doseže dogovora, kako zadevo najbolj ustrezno rešiti.

Programski svet se bo sicer na ponedeljkovi seji seznanil z dosedanjimi načrti za posodobitev dopisniške mreže, hkrati pa bodo nadaljevali pogovore in usklajevanje med komisijo in vodstvom, s čimer želijo optimizirati mrežo dopisnikov v tujini, ki je ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti RTV Slovenija, so še pojasnili.

Do načrtovanih sprememb, ki naj bi med drugim vključevale ukinjanje dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje števila dopisnikov v Bruslju, je kritično Društvo novinarjev Slovenije, ki je prepričano, da to kaže na nerazumevanje pomena RTV Slovenija kot javnega medija, ki obvešča tudi o dogodkih v tujini.

K ponovnemu premisleku je vodstvo nacionalne RTV pozvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, sicer tudi sama nekdanja dopisnica iz Bruslja, ki je v pismu vodstvu hiše opozorila, da brez zunanjepolitičnih dopisništev in obveščanja javnosti o dogajanju v Evropski uniji in svetu ni celostnega informativnega programa.

ZSSS s podporo stavkajočim na RTVS

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so danes ponovno izrazili polno podporo stavkajočim na Radioteleviziji (RTV) Slovenija. Pričakujejo uresničitev stavkovnih zahtev, ob tem pa ugotavljajo, da se stanje samo še slabša.

Kot so zapisali, je minil skoraj mesec dni od opozorilne stavke delavk in delavcev najpomembnejšega nacionalnega medija, ki je opozorila na nevzdržne razmere, nestrokovnost vodenja in številne pritiske na svobodo in avtonomijo RTV Slovenija.

»Odhajajo novinarke, odhajajo novinarji, spremljamo nesprejemljive oddaje, napovedujejo se ukinitve dopisništev po svetu. Opozorila novinarjev in novinark, delavk in delavcev ostajajo preslišana,«"so izpostavili v ZSSS, kjer »z ogorčenjem spremljajo teptanje nacionalnega medija in vseh zaposlenih«.

V ZSSS poudarjajo, da morajo biti mediji svobodni in avtonomni, uredniške politike naj bodo neodvisne, novinarji pa strokovni in samostojni ter za svoje delo ustrezno plačani. Od vodstva RTVS pričakujejo uresničitev zahtev delavk in delavcev, zaposlenim pa bodo podporo izkazali tudi z udeležbo na protestnem shodu v ponedeljek.

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS je namreč nadaljevanje stavkovnih aktivnosti napovedal za ponedeljek med 14. in 23. uro.