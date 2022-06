Stavkovni odbor zahteva novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS ter socialni dialog. Prav tako je med njihovimi zahtevami, da je stavka plačana. »Generalni direktor javnega zavoda Andrej Grah Whatmough s svojimi pomočniki in z zgrešeno programsko politiko nadaljuje razgradnjo javnega medija in krni ugled javne radiotelevizije v javnosti,« so poudarili v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS.

Potem ko je programski svet zavoda novembra lani sprejel programsko-produkcijski načrt zavoda za letos, s katerim je informativni program Televizije Slovenija (TVS) »osiromašil in degradiral«, Grah Whatmough zdaj programskemu svetu predlaga še krnitev in ukinitev nekaterih dopisništev v tujini, so opomnili. Kot so navedli, so bili v stavkovnem odboru nad novico o predlaganem krčenju oziroma zapiranju dopisništev v Moskvi, Berlinu, Bruslju ter v Rimu in Vatikanu šokirani, saj po njihovi oceni pomeni dokončen izbris televizijskega informativnega programa, nadaljnje krnjenje zunanjepolitičnih vsebin na javni RTV in uničevanja poslanstva javnega medija.

Uredništvo zapustilo že več kot 30 novinarjev

Stavko so vodstvu zavoda napovedali 23. maja, po več kot 14 dneh pogajanj o novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji ter stabilni kadrovski politiki pa ni bil dosežen noben napredek, so pojasnili. Grah Whatmough do zdaj po njihovih navedbah tudi ni predlagal nobenih sprejemljivih rešitev stavkovnih zahtev.

Kot so izpostavili, so razmere v uredništvu informativnega programa TVS iz dneva v dan slabše, komunikacija je kaotična, od novega leta pa je zaradi negotovosti in slabih razmer uredništvo zapustilo že več kot 30 novinark in novinarjev. »"odstvo še povečuje negotovost z novimi predlogi krčenja informativnega programa in s krepitvijo oddaje Panorama, ki po nobenih merilih ne ustreza programskim in profesionalnim standardom javne RTV,« so poudarili.

Zaposleni si želijo s stavko izboriti pogoje, v katerih bosta delo in prispevek zaposlenih spoštovana in ustrezno plačana, s čimer branijo temelje javnega medijskega servisa. To je po njihovem prepričanju mogoče doseči z zagotavljanjem avtonomije, ustrezne kadrovske politike, spoštovanjem delavskih pravic in vključujočim delovnim okoljem ter z depolitizacijo in strokovnostjo organov javne radiotelevizije.