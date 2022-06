»Od 8. ure zjutraj po moskovskem času morajo ukrajinski borci prenehati z nesmiselnim upiranjem in položiti orožje,« je za rusko tiskovno agencijo Interfax po navedbah Reutersa povedal generalmajor Mihail Mizincev, vodja ruskega centra za upravljanje nacionalne obrambe.

Rusko obrambno ministrstvo je ob tem sporočilo, da je danes pripravljeno organizirati evakuacije iz tovarne Azot, kjer je poleg vojakov ujetih tudi okrog 500 civilistov, v mesto Svatovo v regiji Lugansk, ki je pod nadzorom proruskih separatistov. Temu je pritrdil tudi Mizincev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v torek dejal, da bo bitka proti ruskim silam v regiji Donbas odločala o poteku vojne, in pozval svoj narod, naj »ob uničujočem napadu Moskve na ključni mesti Severodoneck in Lisičansk ostane močan«. Ob tem je Zahod ponovno pozval k hitrejši in bolj obsežni dobavi orožja.

Ukrajina prejela le 10 odstotkov orožja, ki ga je zahtevala od Zahoda

Ker izid spopada visi na nitki, je tudi vodja Nata Jens Stoltenberg podprl vse bolj obupane pozive Ukrajine po več orožja in zaveznike pozval, naj pospešijo dobavo Kijevu. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je medtem v torek povedala, da naj bi Ukrajina prejela le 10 odstotkov orožja, ki ga je zahtevala od Zahoda.

»Od tega, kar smo rekli, da potrebujemo, smo dobili približno 10 odstotkov. Ne glede na to, kako zelo se Ukrajina trudi, kako profesionalna je naša vojska, brez pomoči zahodnih partnerjev ne bomo mogli zmagati v tej vojni,« je dodala.

Ruske sile so od zaledja odrezale ukrajinske enote, ki so še ostale v industrijskem mestu Severodoneck, in uničile vse mostove, ki ga povezujejo s sosednjim mestom Lisičansk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinske sile sicer vztrajajo, a s tem tvegajo, da bodo obkoljene.

»Na žalost so izgube boleče, vendar moramo ostati močni,« je Zelenski dejal v video nagovoru v torek zvečer. »V Donbasu je ključnega pomena vztrajnost. Moramo vztrajati. Donbas je ključ do odločitve, kdo bo prevladoval v prihodnjih tednih,« je dodal.

Z zavzetjem Severodonecka bi si Moskva v prizadevanjih za osvojitev Donbasa, večinoma rusko govoreče regije na vzhodu Ukrajine, ki je od leta 2014 delno v rokah proruskih separatistov, odprla pot do Slovjanska in drugega večjega mesta Kramatorsk.