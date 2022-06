Proruski separatisti so pozvali ukrajinske vojake v mestu, naj se predajo, saj da jih v nasprotnem čaka smrt. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se borijo za vsak meter, so se pa pod težo enega najhujših ruskih napadov v vsej vojni umaknili iz centra, nadzirajo pa industrijsko cono s kemično tovarno Azot, kamor se je zateklo petsto civilistov, je dejal guverner Luganska Sergij Gajdaj. Ukrajina poziva zahod k dobavi orožja, zlasti težkega, rekoč da doslej dostavljeno ne more zadoščati.

Nevladna organizacija Amnesty International pa je včeraj obtožila Rusijo, da je zakrivila vojne zločine in smrt stotine civilistov z odmetavanjem prepovedanih kasetnih bomb med bombardiranjem drugega največjega ukrajinskega mesta Harkiv. Te bombe imajo v telesu na desetine ali stotine manjših bomb ali nabojev, ki se razpršijo po širši okolici in zadevajo vse, kar se znajde na poti.

Ukrajina je medtem vzpostavila dve izvozni poti za svoje žito preko Romunije ob ocenah, da se lahko zaradi te vojne v svetu v lakoti znajde 49 milijonov ljudi. Center za raziskave s področja energije in čistega zraka pa je objavil podatek, da je Rusija od začetka vojne prodala za 93 milijard evrov plina, nafte in premoga.