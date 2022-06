Bojan Veselinovič je bil za novega direktorja kranjske mestne uprave na podlagi javnega razpisa izbran že konec aprila, vendar eden izmed preostalih šestih kandidatov dlje časa ni dvignil pošte, zato je zaradi formalnih postopkov in čakanja na iztek roka za morebitne pritožbe Veselinovič delo lahko začel šele danes.

Tudi prejšnji direktor mestne uprave Bor Rozman, ki se je predčasno, po manj kot treh letih petletnega mandata, poslovil s te funkcije, ostaja v županovem moštvu. Kot je prejšnji mesec pojasnil kranjski župan Matjaž Rakovec, bo vsaj do konca tega leta prevzel strokovno vodenje projektov, ki jih izvaja občina.

»Pri projektih imamo namreč kar precej težav, zadeve se dražijo, ne dobimo materiala in nekateri izvajalci, ki so bili izbrani za projekte, še niso začeli delo ali pa delajo v manjšem obsegu. Dejansko nam to vzame veliko časa in dela,« je dejal Rakovec. Zato je po županovih navedbah predvideno, da bo Rozman do konca leta strokovno vodil te projekte, medtem ko bo Veselinovič upravljal mestno upravo.

Potekajo tudi pogovori, da bi Rozman še naprej ostal povezan z občino. Župan Rakovec si želi, da bi Rozman prevzel zagon delovanja podjetniškega inkubatorja Kovačnica, ko se bo ta preselil na novo lokacijo v središče mesta in okrepil svoje delovanje.