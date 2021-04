Veselinovič je predsednika vlade Janeza Janšo in ministre 31. marca pozval k posredovanju pisnega pooblastila bodisi uradu vlade za komuniciranje (Ukom) ali drugemu vladnemu organu, iz katerega bi izhajalo, da lahko izvajajo družbeniške pravice do STA. »Na takšen način bo vodstvo STA izkazanemu pooblaščenemu organu družbenika lahko zakonito predalo vse želene informacije ali listine,« je zapisal.

Vodja kabineta predsednika vlade Peter Šuhel pa je odgovoru navedel, da Veselinovič, kot je razvidno iz pogodb, ki jih je podpisoval z Ukomom, ni nikoli pred podpisom pogodb zahteval izrecnega pooblastila vlade, da je Ukom »predstavnik ustanovitelja«, s katerim lahko podpiše pogodbo. »To je seveda tudi razumljivo, saj Ukom kot vladna služba ne potrebuje nobenega dodatnega pooblastila,« je zapisal Šuhel.

Po njegovih besedah je Ukom že oktobra lani Veselinoviča pozval, da posreduje celotno dokumentacijo, na podlagi katere bi se lahko pripravila ocena »primernega financiranja«, česar pa ni storil. »Prav tako ste bili s strani Ukoma znova pozvani k podpisu pogodbe februarja in navsezadnje tudi marca. Žal z vaše strani ni očitno nobenega interesa, da bi upoštevali podpisane pogodbe in zakonite zahteve Ukoma,« je sklenil Šuhel.

Veselinovič zavrnil navedbe Štuhela

Veselinovič pa je v odzivu spomnil, da v svojem dopisu konec marca ni prosil za pooblastilo Ukomu za podpis pogodbe o opravljanju javne službe STA. Odločitev, kako vlada izvrši zakonsko obveznost za financiranje javne službe STA, je po njegovih besedah v pristojnosti vlade, ki to že več kot deset let operativno izvaja preko Ukoma.

Druga korporacijska upravičenja ustanovitelja STA pa po zakonu izvršuje vlada, je pojasnil. »Posamezen organ, urad ali služba seveda ne more prevzeti teh pristojnosti brez eksplicitnega sklepa vlade,« je navedel. To je po njegovih besedah tudi razumljivo, saj če bi nek organ kot skupščina skušal sprejemati korporacijske sklepe v zvezi s STA, ti ne bi bili zakoniti.

Enako velja za vsa ostala korporacijska upravičenja, skladno z zakonom o gospodarskih družbah tudi za informacijske pravice, je dodal.

Šuhelove navedbe, da ga je Ukom februarja in marca pozval k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za letos, pa je zavrnil. To sta bila namreč po njegovem pojasnilu dopisa Ukoma o zavrnitvi mesečnih zahtevkov za izplačilo nadomestila za januar in februar. Oba zahtevka je STA poslala v skladu s sedmim protikoronskim zakonom, je dodal.

Ukom je namreč v začetku aprila zapisal, da je »moral zavrniti« tudi februarski zahtevek Slovenske tiskovne agencije (STA) za izplačilo nadomestila za javno službo, saj med njimi in agencijo ni sklenjene pogodbe o financiranju.

Nadzorni svet STA je medtem konec marca znova spomnil, da je po določilih sedmega protikoronskega zakona obveznost ustanovitelja financirati STA ne glede na to, ali je sklenjenega pogodba o opravljanju javne službe v letošnjem letu.

Tudi predsednik NSi in minister za obrambo Tonin je Veselinoviča pozval k posredovanju zahtevane dokumentacije. Sicer pa meni, da so se odnosi med vpletenimi že tako skrhali, da bi moral Veselinovič ponuditi svoj odstop, je objavil na spletnih straneh NSi.