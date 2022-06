»Ne morete si zamisliti, koliko pogovorov je bilo, v katerih so od Srbije zahtevali, naj odpove gostoljubje zunanjemu ministru Rusije,« je v intervjuju povedal Aleksandar Vučić. Dodal je, da takšne histerije proti Srbiji že dolgo ni videl, in ocenil, da je nepripravljenost Srbije, da bi bila vedno del krdela, nekaj, kar povzroča glavobol.

Izrazil je tudi nezadovoljstvo in nestrinjanje s tem, da so nekateri poskušali prepovedati pogovore, ter poudaril, da je Srbija obsodila napad na Ukrajino, vendar pa je Rusija tradicionalna prijateljica Srbov. »Sam kot predsednik države ne bom pripadal krdelu, ki želi obsoditi Dostojevskega,« je dejal. Ob tem se je vprašal, zakaj nekateri voditelji EU lahko obiščejo ruskega predsednika Vladimirja Putina, Srbija pa se ne more pogovarjati.

Vučić še razmišlja, ali bi se udeležil vrha EU-Zahodni Balkan

Vučić je poudaril, da Srbija ohranja politiko samostojnega in neodvisnega odločanja, a mora sprejeti tudi sklep, ki bo jasen in nedvoumen. »Srbija mora pohiteti na svoji evropski poti, ker je to najbolje zanjo. V juniju ne bomo napredovali, a Srbija zaradi tega ne sme odnehati, temveč narediti načrt, da bi dobili veliko v decembru,« je dejal in dodal, da še razmišlja, ali bi se udeležil vrha EU-Zahodni Balkan, ki bo 23. junija.

Vučić je še enkrat potrdil, da v petek v Beograd prihaja nemški kancler Olaf Scholz. Dejal je, da so mu iz njegovega urada zagotovili, da bo prišel, tudi če Srbijo obišče Lavrov, kar »Srbija zna ceniti«.

Obisk Lavrova v Srbiji, kamor bi moral priti v ponedeljek, so Rusi odpovedali, potem ko so članice Nata Bolgarija, Črna gora in Severna Makedonija, ki mejijo na Srbijo, zaprle zračni prostor za njegovo letalo. Lavrov je v ponedeljek po odpovedi obiska sklical tiskovno konferenco, na kateri je obtožil Nato in EU, ker ni mogel prileteti v Beograd, ter sporočil, da jim ne bo uspelo skrhati odnosov med Moskvo in Beogradom.

Zagrozili z balističnimi raketami

V ponedeljek se je zaradi odpovedi obiska Lavrova v Srbiji oglasil tudi direktor ruske vesoljske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin. Bolgariji, Črni gori in Severni Makedoniji je prek Twitterja zagrozil z balističnimi raketami. »Veste, kar je dober 'sarmat'? Kukavičjih Bolgarov, maščevalnih Romunov in Črnogorcev, ki so izdali našo skupno zgodovino, ne bomo prosili za dovoljenje za letenje,« je zapisal. Sarmat je sicer naziv za rusko medcelinsko balistično raketo.