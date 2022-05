»Moramo se ukvarjati z novimi sankcijami, ki nas bodo spet lahko oškodovale, zato bomo za pomoč zaprosili naše evropske partnerje,« je po zaprisegi dejal Vučić.

»Svet se pred našimi očmi dramatično spreminja vsak dan. Napad na Ukrajino je prelomnica v mednarodnih odnosih,« je dejal. Po njegovih besedah je Rusija hotela prekinitev prevlade zahodne moči, zahod pa želi ohraniti prevlado v svetu in zaščititi mednarodno pravo.

Ob tem je dodal, da je bilo z napadom na Ukrajino poteptano mednarodno pravo, kar se je zgodilo že večkrat. Dodal je, da so to pogosto počele tudi zahodne sile in da je bila tudi Zvezna republika Jugoslavija napadena brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ob teh besedah je v skupščini doživel velik aplavz.

Vučić je dejal še, da je ponosen na Srbijo, ker ravna v skladu z načeli mednarodnega prava, ponosen pa je tudi na to, da v Srbiji ni ne rusofobije ne protizahodnega ravnanja.

Vučić je ob prihodu na sedež predsedstva nagovoril tudi državljane. Dejal je, da prihaja težkih pet let in da v takšnih razmerah ni lahko ohraniti miru in stabilnosti. »A ob takšnih vojakih in državljanih smo prepričani, da bomo mir in stabilnost ohranili,« je nadaljeval in končal nagovor z Živela Srbija.

Novo vlado bodo po besedah Vučića, »ki želi biti predsednik za vse in predsednik vseh«, oblikovali do konca julija.

Kot kaže zaenkrat, se bo Vučić tudi v začetku svojega drugega mandata moral posvečati predvsem temu, kako ohraniti status quo v zunanji politiki, ko gre za vojno v Ukrajini. Obisk v Srbiji sta za junij namreč napovedala tako ruski zunanji minister Sergej Lavrov kot nemški kancler Olaf Scholz.

Z obiskom Scholza v Beogradu sredi junija se bo nadaljeval pritisk Zahoda, da se Srbija pridruži sankcijam zahoda proti Rusiji. Z obiskom Lavrova, ki v srbsko prestolnico prihaja že 7. junija, pa se po drugi strani nadaljuje pritisk Rusije, da Srbija ohrani status prijateljske države in se sankcijam ne pridruži.

Obiska bosta sledila telefonskemu pogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Vučićem minuli teden, ko sta se predsednika dogovorila o novem sporazumu med državama o dobavi plina.