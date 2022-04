Putin in Vučić o nadaljevanju prijateljskih odnosov in energentih

Ruski in srbski predsednik Vladimir Putin in Aleksandar Vučić sta v današnjem telefonskem pogovoru govorila o nadaljevanju prijateljskih odnosov ter energetiki in trgovinski izmenjavi, poroča srbska agencija Tanjug. Vučić je Putina seznanil tudi s težavami Srbije pri dobavi nafte in izteku pogodbe o zemeljskem plinu.