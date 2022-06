Ko so začeli, jih je bilo skupaj deset, M Tom pa zdaj zaposluje 24 ljudi in bo pri tem številu zaposlenih še nekaj časa vztrajal. M Tomovo poslovanje je sicer stalno raslo, in je lani, ko so zabeležili 1,6 milijona evrov prometa, doseglo rekordno rast, je povedal direktor M Toma Damjan Burger.

Letos so sicer nameravali omenjeno prodajo preseči, zaradi negotovih razmer in energetske draginje pa si raje obetajo prihodek vsaj na lanski ravni. Podjetje tudi stalno vlaga v razvoj, ta pa bo šel v smeri trajnosti. Izdelke bo namreč treba izdelovati tako, da bodo lahko čim dlje v uporabi in jih bo možno osveževati, je napovedal direktor.

Delavci sami odkupili podjetje

Podjetje je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) uspelo odkupiti prostore nekdanjega Toma v Mokronogu, v teh pa so danes odprli industrijski salon za neposredno prodajo lastnih izdelkov. Izdelujejo sicer trajnostno izdelano oblazinjeno pohištvo za dom, njihov najnovejši tovrstni izdelek pa je sedežna garnitura Tomflex. M Tom največ proda v Sloveniji, prodrl pa je tudi na hrvaški pohištveni trg.

Burger je še spomnil, da je skupina zaposlenih leta 2010 presekala gordijski vozel in v proizvodnji v šivalnici začela zbirati denar za vplačilo Tomovega stečaja. Potrebovali in zbrali so 3500 evrov, nato pa so se prijavili na zavod za zaposlovanje.

Medtem se je zbrala skupina zanesenjakov, ki je februarja 2011 ustanovila podjetje M Tom. To je najprej saniralo že plačane sedežne garniture, pri čemer so stroške krili iz lastnih sredstev. Najeli so proizvodna sredstva in del proizvodnje, prodajo pa preselili na splet.

Po težkih prvih korakih so leta 2014 uspeli od DUTB odkupiti mokronoško tovarno nekdanjega Toma, M Tomovi zaposleni pa danes tvorno sodelujejo pri razvoju novih izdelkov s poudarkom njihove kakovosti in unikatnosti, je še dejal Burger.