Liotta naj bi umrl v spanju na karibskem otoku, kjer je snemal novi film Nevarne vode.

Liotta je bil rojen leta 1954 v New Jerseyju. Sprva je odraščal v sirotišnici, preden je bil posvojen, ko je bil star šest mesecev. Po kopici manjših televizijskih vlog je zaslovel v drugi polovici 80. let z vlogami v filmih Polje sanj in Dobri fantje.

V preteklih letih je ostal aktiven v igralskem poklicu. Imel je hčerko Karsen, z njim na snemanju pa naj bi bila zaročenka Jacy Nittolo.