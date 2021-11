Slovenska nogometna reprezentanca je na gostovanju na Slovaškem pustila dober vtis. Želela si je zmage, na koncu pa je bila zadovoljna z remijem, saj ga je izbojevala z igralcem manj, potem ko je v 57. minuti Blažič prejel drugi rumeni karton. Slovenci so se po tekmi hudovali na sodniško trojico iz Finske in turški dvojec v sobi VAR, predvsem pa so se osredotočili na lastne napake, s katerimi so Slovakom omogočili izenačenje.

Zajc zablestel po dolgem pogovoru s selektorjem »Po tekmi septembra s Hrvaško, ko smo bili deležni upravičenih kritik, smo vse skupaj dvignili na primerno raven za reprezentanco. Na trenutke smo videti dobro in odigramo kakovostno. Žrejo me napake, ko se sami spravljamo v težak položaj, saj bi nekatere stvari lahko rešili na enostavnejši način. Drago nas stanejo individualne napake, ki niso narejene pod pritiskom. Za uspeh v kvalifikacijah potrebuješ konstanto. Tvorita se pozitivno jedro in vzdušje v slačilnici. Starejši igralci so za seboj potegnili srednjo generacijo. Prihajajo nova imena, morda celo preveč, da bi lahko imel ekipo z avtomatizmom, ki je uigrana. Imamo kakovost, da lahko odigramo na visoki ravni. Tudi sreča nas ni mazila, a moramo biti objektivni in kritični, da smo za večino stvari krivi sami,« je neuspešne kvalifikacije analiziral slovenski selektor Matjaž Kek, ki se mu še nikoli v kariero ni zgodilo, da je odpadlo tako veliko število igralcev. Šestdesetletni Mariborčan je posebej pohvali dobro predstavo Miha Zajca, s katerim je imel med pripravami na Brdu pri Kranju daljši pogovor in v njem mu je tudi Primorec povedal svojo vizijo, na katerem mestu si želi igrati. Zajc si je verjetno zagotovil mesto v začetni enajsterici tudi za jutrišnjo zadnjo tekmo s Ciprom, proti kateremu se v obrambo vrača Bijol in v zvezno vrsto Kurtić. Prav s porazom v tretjem krogu marca na Cipru se je začela slovenska pot navzdol v kvalifikacijah. Ciper (103. mesto na Fifini lestvici, Slovenija je 64.) spada med najslabše reprezentance v letošnjih kvalifikacijah, v katerih je dosegel le tri gole.

Rusiji na razprodanem Poljudu zadostuje že remi Prava poslastica se jutri obeta v derbiju skupine H med Hrvaško in Rusijo na razprodanem Poljudu v Splitu pred 30.000 gledalci. Rusom za prvo mesto v skupini, ki vodi neposredno na svetovno prvenstvo v Katar, zadostuje že remi. Hrvaška mora zmagati, če se želi izogniti zahtevnim dodatnim kvalifikacijam. Oboji so polni samozavesti po izjemni učinkovitosti v četrtek, saj je Rusija napolnila mrežo Cipra (6:0), Hrvaška pa Malte (7:1). »Smo kakovostnejši od Rusov in jih bomo premagali. Ker jim zadostuje remi, bodo verjetno igrali bolj previdno, vendar ne verjamem, da se bodo branili vseh 90 minut. Najbolj pomembno je, da ohranimo mirne glave in nas ne zajame nervoza,« je tekmo napovedal hrvaški reprezentant Mario Pašalić, soigralec Josipa Iličića v Atalanti. Rusija je v naletu, saj je nanizala pet zmag. »Vsi vemo, kaj pomeni ta tekma, zato ne bo potrebna dodatna motivacija igralcev,« je bil kratek selektor Rusije Valerij Karpin.