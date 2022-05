Kolesarje na 105. dirki po Italiji do konca ločijo zgolj še štiri etape. Boj za rožnato majico je izjemno napet, saj vodilna kolesarja na dirki Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) in Jaia Hindleya (Bora-Hansgrohe) tudi po zahtevni včerajšnji etapi ločijo zgolj tri sekunde. Čeprav tudi letošnja italijanska pentlja poteka brez v zadnjih letih najboljših kolesarjev na svetu Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča in ni nobenega Slovenca pri vrhu skupnega seštevka, se jutri v dolini reke Soče obeta pravi kolesarski praznik, ki bo imel tudi izjemen tekmovalni naboj.

Tretji najtežji vzpon na Giru

Ko se je lani Giro po sedemnajstih letih vrnil v Slovenijo, je bil del 15. etape speljan po Goriških brdih. Šlo je za klasično etapo, ki je pripadla ubežnikom, glavnina pa je lahko uživala v čudovitih razgledih in lepi pokrajini. Letos bo pokrajina ob reki Soči prav tako zelo lepa, a najboljši kolesarji tokrat ne bodo le uživali. Prav nasprotno, trpeli bodo. Med 37,6 kilometra dolgo progo po Sloveniji se bodo udeleženci dirke po Italiji z mejnega prehoda Učja spustili do Žage in nadaljevali do Kobarida. V Kobaridu pri Idrskem pa se bo začel vzpon na Kolovrat prek Liveka.

10,3-kilometrski vzpon s povprečnim več kot 9-odstotnim naklonom velja celo za tretjega najtežjega na letošnji izvedbi dirke po Italiji. Z vrha bo kolesarje čakalo še 40 razgibanih kilometrov do cilja nad Čedadom pri svetišču Stara gora. »Glavni organizator etap za to območje je pristaš težkih etap. Ker dobro pozna tudi vzpon na Kolovrat, se je odločil, da etapo speljemo preko njega. Zaradi trenutnega stanja v skupnem seštevku bo še veliko bolj zahteven, saj se bo kolesarilo na nož,« je razloge za zahtevni vzpon opisal tehnični direktor slovenskega dela etape Rok Lozej.

Zaradi popularnosti kolesarstva in pomembnosti dogodka organizatorji ob cesti znova pričakujejo veliko množico ljudi. Lani se jih je po oceni organizatorjev ob trasi zbralo kar okoli 50.000, letos jih zaradi narave trase pričakujejo nekoliko manj, večina pa bo zbrana ob cesti na Kolovrat. Lozej ob tem vse, ki se bodo podali na ogled etape v živo, prosi, da navijajo športno in upoštevajo navodila redarjev. »Cesta bo zaprta že od devete ure zjutraj, za navijače pa bo organiziran prevoz z avtobusom na vzpon. Na treh točkah v Žagi, Kobaridu in Liveku bodo postavljeni tudi veliki ekrani, da bodo navijači lahko spremljali prenos tudi pred in po tem, ko bo šla karavana mimo. Dodana vrednost je tudi gostinska ponudba in spremljevalni programi,« o sami organizaciji za gledalce še dodaja tehnični direktor.

Giro čez Slovenijo tudi prihodnje leto?

Lanskoletna etapa je bila res prava reklama za Slovenijo. Vzdušje ob progi je bilo odlično in letos pričakujejo podobno, kar organizatorjem daje dobra izhodišča v pogajanjih za obisk Gira tudi v prihodnje. Malce manj jim gre na roke to, da jim ni uspelo privabiti najboljših kolesarjev na svetu Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, a kot zatrjuje Lozej, to nima bistvenega pomena: »Normalno, da si vsi želijo imeti na startu najboljše kolesarje na svetu. Vsak bi rad imel na startu Pogačarja in Rogliča, a pri naših pogajanjih to ne vpliva. Od nas nikoli ni nihče zahteval, da moramo pripeljati nekega kolesarja, zato da dobimo del etape. Če bi se to zgodilo, bi bili vsi zgolj še bolj navdušeni.«

Ali bosta velika slovenska zvezdnika imela novo priložnost za nastop na domačih cestah na drugi najpomembnejši kolesarski dirki v sezoni prihodnje leto, Lozej še ni mogel spregovoriti. »Lani sem nekje v začetku junija vedel, da bo ta etapa v petek potekala pri nas. Za prihodnje leto vem zgolj to, da pripravljajo etapo s ciljem na smučišču Višarje. Tam zaenkrat še ni ceste, a jo pospešeno gradijo. Če jim bo uspelo, bi znova lahko dirkali tudi pri nas,« o nadaljevanju obiska Gira v Sloveniji že prihodnje leto pove Lozej. Letos gledalcem ostane le navijanje za tuje kolesarje in Domna Novaka, ki je po padcu Jana Tratnika v prvi etapi ostal edini Slovenec na tekmi. Še pred obiskom Slovenije bosta Novak in ostala karavana danes morala opraviti z lahko ravninsko etapo od Borga Valsugana do Trevisa.

Giro v številkah 17. etapa Ponte di Legno–Lavarone (168 km): 1. Buitrago (Kol, Bahrain-Victorious) 4,27:41. 2. Leemreize (Niz, Jumbo-Visma) +0:35, 3. Hirt (Češ, Intermarche-Wanty-Gobert) +2:28, 4. Carthy (VB, EF Education) isti čas, 5. Carapaz (Ekv, Ineos Grenadiers) +2:53, 45. Novak (Slo, Bahrain-Victorious) +14:49. Skupno: 1. Carapaz 73,19:40, 2. Hindley (Aus, Bora-Hansgrohe) +0,03, 3. Landa (Špa, Bahrain-Victorious) +1:05, 4. Almeida (Por, UAE Emirates) +1:54, 5. Nibali (Ita, Astana) +5:48, 44. Novak +2,03:38.