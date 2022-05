Zdravstveni dom (ZD) Kranj, eden največjih zdravstvenih domov v Sloveniji in daleč največji na Gorenjskem, prehaja na digitalno servisiranje najpogostejših zdravstvenih storitev. Uvaja aplikacijo Gospodar zdravja, s katero bodo pacienti hitro in enostavno naročali recepte, napotnice, bolniške staleže ali opravili e-posvet s svojim družinskim zdravnikom. Aplikacija je uporabniško prijazna in enostavna, za dostop je potrebna le številka zdravstvene kartice, zagotavljajo v tej ustanovi. Pacienti povezavo do e-storitev najdejo na spletni strani pri objavljenem ordinacijskem času svojega zdravnika.

Doslej so te storitve opravljali prek elektronske pošte, vendar pa bo ta pot na voljo le še do tega petka. »Telefonsko naročanje in osebni obisk pri zdravniku oziroma v ambulanti seveda ostajata glavna oblika komunikacije,« poudarja direktorica ZD Kranj Lili Gantar Žura. Kot pravijo v ZD Kranj, je namreč novi način le dopolnitev osebnemu in telefonskemu komuniciranju z zdravnikom. »Pacienti, ki ne uporabljajo digitalnih poti, bodo do zdravnika še vedno dostopali tako kot doslej. Obenem nov način omogoča, da digitalne storitve namesto njih opravijo njihovi bližnji,« še zagotavljajo v ZD Kranj.