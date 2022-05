Dmitro Kuleba je na Twitterju zapisal, da Rusi z ukradenim žitom plujejo skozi Bosporsko ožino in poskušajo tovor prodati v tujini. »Pozivam vse države, da ostanejo previdne in zavrnejo vse takšne ponudbe. Ne kupujte ukradenega. Ne postanite sostorilci ruskih zločinov. Kraja ni nikoli nikomur prinesla sreče,« je dodal ukrajinski zunanji minister.

Da Rusi kradejo ukrajinsko žito in ga z ladjami tihotapijo v druge države, je že v ponedeljek pred Svetovnim gospodarskim forumom v Davosu izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Da Rusija uporablja hrano kot orožje, kot to že počne z energijo, je danes v Davosu izpostavila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je Rusijo obtožila, da zasega ukrajinsko žito in blokira ključna pristanišča. S tem Rusija onemogoča izvoz žit, namenjenih predvsem v Severno Afriko in Azijo, s čimer še dodatno dviguje cene hrane na svetovnem trgu, je še sporočila von der Leynova.

Predsednica von der Leyen je v svojem govoru poudarila še, da bo EU pomagala Afriki, da bo ta v manjši meri odvisna od uvoza hrane, s čimer bo manj izpostavljena podobnim šokom, kot ga je povzročila vojna v Ukrajini. Pri tem je izpostavila egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija kot sogovorca pri naslavljanju posledic, ki jih ima vojna v Ukrajini na prehransko varnost.

Rusi obtožbe zavračajo

Moskva je v preteklih tednih zavrnila vse obtožbe o kraji žit. Obtožbe o blokadi pristanišč v Črnem morju je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov minuli teden prav tako zavrnil, rekoč da je plutje v tamkajšnjih vodah zaradi morskih min preprosto prenevarno.

O domnevnem nalaganju ukradenega ukrajinskega žita na ruske ladje, ki so nato izplule v Sredozemlje, je poročala ameriška medijska hiša CNN. Poročila o nalaganju ladij na obalah polotoka Krim, ki ga je Rusija priključila leta 2014, so bila podkrepljena s satelitskimi posnetki, iz katerih pa ni možno dognati, za kakšen tovor gre.