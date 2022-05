Orban razjezil Hrvaško

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen z obiskom v Budimpešti ni odpravila madžarskih pomislekov do uvedbe embarga na rusko nafto v šestih mesecih. Dejala je, da so dosegli korak naprej, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa, da ne morejo dati soglasja, dokler EU ne pomaga najti rešitve, saj da bi bile sankcije na rusko nafto, »kot bi vrgli jedrsko bombo na madžarsko gospodarstvo«. Oglasil se je tudi premier Viktor Orban, rekoč da Madžarska ne bi imela težav z nafto, če bi imela morje in pristanišča oziroma če »nam tega ne bi vzeli«, očitno misleč na hrvaško obalo, katere deli so bili nekoč pod Ogrsko. V Zagrebu so zato madžarskega veleposlanika poklicali na zagovor na zunanje ministrstvo, ki je ostro obsodilo Orbanove besede. x agencije