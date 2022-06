Koordinator ZN za krizo v Ukrajini Amin Awad je dejal, da so pogajanja za deblokade ukrajinskih pristanišč v teku. »Optimističen sem, da bodo pogajanja doživela preboj,« je dejal, a pri tem opozoril, da gre za izjemno zapleten proces, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko potekajo prizadevanja za ponovno odprtje pristanišč, pa ZN preučujejo tudi druge možnosti, kako iz Ukrajine odpeljati nujno potrebno žito, vključno s tovornjaki, vlaki ali prek pristanišč v sosednjih državah. Hkrati Združeni narodi opozarjajo, da se zlasti afriške države, ki več kot polovico svoje porabe pšenice uvozijo iz Ukrajine in Rusije, soočajo s krizo »brez primere«. Cene hrane naj bi v Afriki presegle cene po arabski pomladi leta 2011 in prehranskih nemirih leta 2008.

Prav to je bila tema tudi današnjih pogovorov Putina s predsednikom Afriške unije Macky Sallom, ki ga je ruski predsednik gostil v Sočiju. Na dnevnem redu so bile predvsem pomanjkanje hrane po svetu in zaloge žita, ki so obtičale v ukrajinskih pristaniščih. Sall je Putina pozval, naj se zaveda, da so tudi afriške države, čeprav daleč od prizorišča, žrtve konflikta.

Sall: Hrana bi morala biti izvzeta iz sankcij

Predsednik AU je dejal, da bi moralo vse, kar zadeva hrano, žito, gnojila, ostati zunaj sankcij. Prav tako je opozoril, da zaradi sankcij afriške države nimajo več dostopa do ruskega žita in gnojil, ki so ključnega pomena za afriško kmetijstvo. Putin v svojem govoru pred novinarji ni omenil dobave žita, vendar je dejal, da je bila Rusija vedno na strani Afrike in da si zdaj želi okrepiti sodelovanje.

Ukrajina je bila pred invazijo vodilna izvoznica koruze in pšenice ter je sama ustvarila 50 odstotkov svetovne trgovine s sončničnimi semeni in oljem. Trenutno pa so njena pristanišča blokirana, izvoz žita pa omejen.

Putin je sicer že izrazil pripravljenost poiskati načine za izvoz žita, ki je obtičalo v ukrajinskih pristaniščih, a je pri tem od Zahoda zahteval odpravo sankcij.