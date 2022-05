Pri Meti želijo boj proti napačnim informacijam, ki se lahko širijo po njihovih omrežjih, voditi v sodelovanju z lokalnimi neodvisnimi in preverjenimi organizacijami, ki že opravljajo dejavnost preverjanja dejstev. V primeru zavoda Oštro je to že tri leta trajajoč projekt Razkrinkavanje.si, ki ga vodi Katarina Bulatović, je povedal vodja javne politike podjetja Meta za srednjo Evropo Jacob Turowski.

Program za preverjanje dejstev odstranjuje vsebino in profile, ki kršijo standarde skupnosti ali oglasne pravilnike ter zmanjšuje razširjanje lažnih novic in nepristnih vsebin, uporabnike pa o tem obvešča tako, da k objavam, ki jih vidijo, doda več konteksta, so navedli predstavniki Mete.

Oštro bo že v prihodnjih tednih začel preverjati dejstva na Facebooku in Instagramu. Kadar bo neko vsebino ocenil kot netočno, jo bo na Facebookovem novičarskem kanalu prikazal nižje, kar znatno zmanjša njeno distribucijo. To ustavi razširjanje netočnih informacij in zmanjša število ljudi, ki so jim izpostavljeni, trdijo v podjetju.

Doseg strani in domen, ki večkrat delijo lažne novice, se bo zmanjšal, onemogočena jim bo tudi monetizacija preko oglasov. Kadar je objava označena za lažno, bodo uporabnike, ki so jo videli ali ki jo nameravajo deliti, na to opozorili. Ob tem so poudarili, da preverjevalci dejstev sami s Facebooka ali Instragrama ne morejo odstraniti profilov ali strani.

Oštro, neprofitni in neodvisni center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, bo tako postal eden izmed več kot 80 partnerjev za preverjanje dejstev v več kot 60 jezikih po vsem svetu. »Facebook je eden izmed ključnih kanalov za razširjanje netočnih informacij v Sloveniji. Pomembno je, da se tega zaveda in da prek partnerstev, kot je naše, prispeva k bolj zdravi informacijski dieti slovenskih uporabnikov. Oštro bo svoje delo še naprej opravljal v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi,« je ob tem dejala ustanoviteljica in odgovorna urednica Oštra Anuška Delić.