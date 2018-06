Kot je pojasnil soustanovitelj Martin Mikeln, Eventumovo omrežje s pomočjo množic, naprednega algoritma in blockchaina omogoča hitro in poceni zaznavanje lažnih novic. »Našo tehnologijo bi lahko uporabili za preverjanje obstoječih novic ali za zaznavanje lažnih novic, še preden so objavljene.«

Omrežje, kjer se informacije neprestano zbirajo, ima vozlišča za zbiranje in vozlišča za preverjanje informacij, kar po besedah podjetja zagotavlja preglednost in varnost podatkov. Dosedanja testiranja so pokazala, da lahko na platformi lažne novice zaznajo v treh minutah, so še poudarili na Eventumu.

Po njihovem mnenju bi s to tehnologijo zmanjšali ali celo popolnoma zamejili širjenje lažnih novic na družbenih medijih, hkrati pa jo je mogoče uporabljati za zbiranje in preverjanje praktično kakršnihkoli informacij, na primer športnih rezultatov.

Podobne naloge se je lotila tudi skupina štirih slovenskih študentov, ki je zasnovala dodatek za spletni brskalnik Chrome, ki bi po njihovem mnenju »z enim klikom« uporabniku povedal, ali je novica vredna branja ali ne.

Slippery News Detection naj bi s pomočjo več programskih vmesnikov preveril avtentičnost vizualnih vsebin, pristranskost naslova in vesti ter zanesljivost lastnika domene. Nato naj bi na podlagi zbranih podatkov s pomočjo algoritma podal končno oceno zanesljivosti vesti.