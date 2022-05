Medtem ko je redni del košarkarske evrolige morda začel izgubljati zanimivost, saj se zdi, da je tekem v rednem delu enostavno preveč, pa četrtfinalne serije in zaključni turnirji četverice poskrbijo za izjemne tekme. Nič drugače ni bilo tudi tokrat, dramatično pa je bilo predvsem na četrtkovih polfinalnih obračunih. Junak Anadoluja Efesa je Vasilije Micić, ki je 0,2 sekunde pred koncem zadel trojko za zmago proti Olympiakosu in svoje moštvo popeljal v drugi zaporedni finale. Real Madrid pa je proti Barceloni zaostajal že za 13 točk na začetku drugega polčasa, a na koncu prišel do velike zmage nad večnim rivalom.

Beograjska Štark Arena je bila na prvem polfinalnem obračunu četrtkovega dne še posebno glasna, saj je bilo v njej okoli 10.000 navijačev Olympiakosa. Po izenačenem obračunu je zadnji napad pripadel Anadoluju Efesu. Žogo je v roke vzel Vasilije Micić, počakal, da se je čas skorajda iztekel, nato pa hladnokrvno zadel trojko za zmago. »Navijači Olympiakosa so me vzeli pod drobnogled in me žalili. Nekaterih sporočil raje niti ne povem, saj niso za javnost. A prepričan sem, da niso imeli slabega namena. Hoteli so le pomagati svojemu moštvu in me spraviti iz ritma. Niso pa vedeli, da me takšne stvari le še podžgejo. Vzdušje v dvorani je bilo izjemno in hvaležen sem, da sem ga lahko izkusil. Hkrati sem tudi hvaležen Miciću, da nas je popeljal v finale. S tem pa še nismo izpolnili zadanega cilja. Želimo še drugič zapored osvojiti naslov prvaka in naredili bomo vse, da nam to proti Realu Madrid uspe,« je bil jasen z 21 točkami najboljši strelec Anadoluja Efesa Shane Larkin.

Polfinalni tekmi so si v Štark Areni ogledala številna znana imena iz sveta košarke, med njimi tudi legendarni ameriški trener Gregg Popovich. »Velika čast je, da nas je na delu spremljal takšen trener, kot je Gregg Popovich. Morda pa me bo po dobrih igrah mojega moštva vzel s seboj v ligo NBA,« se je pošalil trener Anadoluje Efesa Ergin Ataman. Nato je v resnejšem tonu nadaljeval: »Pred štirimi leti sem bil na desetdnevnem izobraževanju pri San Antoniu. Popovich mi je bil v veliko pomoč in zato sem mu zelo hvaležen. Ni samo izjemen trener, temveč tudi čudovit človek.«

Po petih zaporednih porazih v letošnji sezoni proti Barceloni je Real Madrid dobil morda najpomembnejši obračun proti večnemu rivalu. Na začetku drugega polčasa je zaostajal že za 13, nato pa prišel do preobrata. Barcelonin Nikola Mirotić je metal ob zvoku sirene s sredine igrišča za podaljšek, imel občutek, da je bila nad njim storjena osebna napaka, a sodniške piščalke so ostale neme in napredovanja se je veselil Real Madrid. Eden od junakov pri kraljevem klubu je bil z 18 točkami Fabien Causeur, ki je odlično igral v Beogradu že leta 2018, ko je skupaj z Luko Dončićem v finalu premagal Fenerbahče. »Ali lahko govorimo po finalu? Sem izredno vraževeren,« je novinarjem po tekmi dejal Fabien Causeur, nato pa le popustil. »Pri Realu Madrid sem z razlogom. Imam dobre in slabe dneve, saj sem le človek. Vesel sem, da sem imel na pomembni tekmi znova dobrega. Če bi kaj izpostavil, potem je pogovor med igralci med polčasoma. To je bilo ključno za preobrat.«

Evroliga, polfinale: Olympiakos – Anadolu Efes 74:77 (21:18, 43:42, 63:66, McKissic 12; Larkin 21), Barcelona – Real Madrid 83:86 (19:19, 45:34, 56:60, Mirotić 26; Causeur in Yabusele po 18).