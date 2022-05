V svojem nočnem nagovoru iz Kijeva je Zelenski rusko vojsko tudi obtožil neprestanih napadov na regijo Odesa in na več mest v osrednji Ukrajini.

»Vse to nima in ne more imeti kakršnekoli vojaške razlage za Rusijo,« je dodal. Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da gre za nameren poskus Rusov, da ubijejo karseda veliko Ukrajincev in uničijo čim več hiš, infrastrukture in podjetij.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je v četrtek obtožilo Rusijo, da krepi svoje napade v Donbasu in pri tem onemogoča beg civilistom.

Donbas tvorita regiji Doneck in Lugansk, ki sta že od leta 2014 pod delnim nadzorom proruskih separatistov.

Največji boji se trenutno bijejo za mesto Severodoneck, ki je še zadnji del regije Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske.