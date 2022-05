Nemčija: V streljanju na gimnaziji ranjena ena oseba

Na srednji šoli v Bremerhavnu na severozahodu Nemčije je v četrtek prišlo do streljanja, pri čemer je bila ena oseba ranjena. Incident se je zgodil na srednji šoli Lloyd Gymnasium v središču Bremerhavna. »Oborožena oseba je bila aretirana in je v policijskem pridržanju,« je sporočila policija, ki o podrobnostih dogajanja ne želi govoriti. V streljanju ranjeno žensko, ki sicer ni bila učenka šole, so prepeljali v bolnišnico. Strelski napadi v šolah so v Nemčiji, državi z enimi najstrožjih zakonov o orožju v Evropi, razmeroma redki. sta