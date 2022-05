So me pa naravnost šokirale besede dr. Nežmaha, ko je tri tedne pred tem, 25. aprila 2022, v oddaji Faktor na TV-3 izjavil (citiram): »Svobode leta 1945 nam niso prinesli partizani, svoboda je prišla, ker so Nemci kapitulirali in zbežali.« Bravo, dr. Nežmah! To je pa res »samoniklo« tolmačenje naše polpretekle zgodovine in prav čudi me, da tega niso povzeli vsi tisti, ki NOB in partizanstva ne priznavajo. Očitno te oddaje niso gledali ali pa enostavno tej izjavi vendarle ne morejo verjeti? Po najnovejši teoriji dr. Nežmaha lahko namreč sklepamo, da so Nemci leta 1945 iz Slovenije zbežali, ker jim pri nas pač ni bilo všeč, več kot 30.000 partizanov in aktivistov OF pa se je v letih 1941–1945 pobilo bolj ali manj med seboj. Res neverjetno!

Andrej Šušterič, Proseniško