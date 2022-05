Okno nepravilne oblike poživi objekt in mu doda nekaj prestiža. Okrogla okna največkrat povezujemo z mestnimi vilami, trapezna in trikotna okna pa so pogostejša na sodobni arhitekturi. S kombinacijo pravilnih in trikotnih oken lahko zasteklimo celotno čelno stran fasade in v prostore spustimo velike količine svetlobe, kar je pogosta želja pri gradnji sodobnih objektov. Nepravilne oblike oken so zahtevnejše za izdelavo in s tem dražje, a neravne stranice največ izzivov ponudijo pri senčenju.

Nekaj več težav pri okroglih oknih

Idealno senčilo se prilagaja obliki okna. Če bi okrogla okna zastirali s pravokotnimi senčili, bi po nepotrebnem prekrivali tudi notranjo steno oziroma fasado. Najbolj enostaven način za zunanje senčenje so klasična polkna oziroma naoknice v polkrožni obliki oziroma zavese na notranji strani. Oba načina močno posežeta v videz okna, kar je pogost razlog, da so okrogla okna brez senčil. Okroglo okno brez zunanjih ali notranjih senčil bo zelo čist arhitekturni element, ki bo poživil fasado. Smiselno umeščeno okroglo okno ne potrebuje senčenja, če z njim osvetljujemo stopnišče ali podoben pomožni prostor. Manjša je tudi potreba po senčenju oken na severni ali vzhodni strani objekta, pa tudi pri oknih, ki niso obrnjena k sosedom ali na ulico. Najbolj sprejemljiv način senčenja okroglih oken sta na sredino okna nameščeni dve plise senčili, ki se ju odpira od sredine navzven. Kot harmonika se odpirata proti zunanjosti in zagotavljata nekaj zasebnosti, zloženo plise senčilo pa je videti kot ravna letvica po sredini okna, ki bo v vsakem primeru zastrla nekaj pogleda. Pri polkrožnih oknih je zaradi ravne stranice več možnosti za senčenje tudi z zunanjimi senčili. Namestimo lahko klasične rolete ali žaluzije, ki se jih odpira od spodaj navzgor. Polkrožno prirezana senčila so pospravljena v kaseti na dnu okna in se jih dvigne po vodilih. Na ta način lahko dosežemo popolno zatemnitev polkrožnih oken, če se okno odpira, pa lahko namestimo tudi komarnike.

Vse več senčil na trikotnih oknih

Možnosti za senčenje se pri trikotnih in prirezanih oknih precej povečajo. V notranjosti se senčenje zagotovi s plise senčili, ki se odpirajo neenakomerno. Njihova cikcak konstrukcija je zložena pod različnimi koti, zato se ob potegu vrvice en del odpre širše kot drugi. Senčenje s pliseji ne omogoča popolne zatemnitve prostora, saj so namenjeni zagotavljanju diskretnosti in lepši svetlobi. Senčenje stekel z zunanje strani je izvedljivo z zunanjimi senčili, ki so prilagojena za okna nepravilnih oblik. Z njimi bomo v celoti zatemnili prostor oziroma preprečili poletno pregrevanje stekel. Žaluzije in rolete nepravilnih oblik so pri večini ponudnikov nadstandardni izdelek. Pri načrtovanju novogradnje ne pozabite upoštevati tudi tega vidika, da ne bo ponudba izvajalca preveliko cenovno presenečenje. Zunanja senčila na trikotnih oknih so pogosta pri oknih, ki so obrnjena na jug ali zahod, in tam, kjer imajo senčila tudi protivlomno funkcijo. Druga okna se senči z notranjimi brisoleji oziroma pliseji, saj gre za enostavnejši, predvsem pa estetsko privlačnejši način senčenja. Kot rečeno se z njimi ne bomo popolnoma skrili pred dnevno svetlobo ali sončnim segrevanjem, bo pa lahkotno rebrasto senčilo ustvarilo zanimivo igro svetlobe.

Ne pozabite na komarnike Ob prihajajočem poletju ponujamo še nekaj nasvetov pred izbiro komarnika. Tudi pri premičnih komarnikih so harmonikasti plise načini zapiranja vse bolj priljubljeni. Skupaj z rolo komarniki predstavljajo veliko večino na okenskih odprtinah. Uporabljajo se tudi na panoramskih stenah in vratih, kjer imajo več konkurence. Pliseji in brisoleji se odpirajo ročno, zato niso primerni za vrata s pogostim prehajanjem. Tam pridejo v poštevkomarniki v obliki nihajnih vrat, ki jih ob odpiranju samo odrinemo, tudi če imamo polne roke. Najbolje je, če se odpirajo v obe smeri in ima avtomatsko vzmetno zapiralo, ki drži komarnik zaprt, ko ga ne uporabljamo. Cenovno najbolj dostopni so komarniki v obliki zaves z magnetnimi zapirali, ki jih namestimo sami. Težava cenenih komarnikov je manj kvalitetna mrežica, ki ne prepušča dovolj svetlobe in njena občutljivost na poškodbe ali UV žarke. Kvaliteten komarnik je nemoteč, skoraj neviden in ne ovira zračenja. Prav slednje je lahko na območjih z veliko komarji problematično, če skozi zaprte komarnike tudi ponoči ne moremo prezračiti in shladiti prostora.