V bivalnih prostorih stremimo k velikim steklenim površinam, ki v prostore vnašajo velike količine svetlobe. Sodobne arhitekturne rešitve narekujejo svetlo, zračno in prostorno notranjost. Bivanje v takšnih prostorih je prijetno, misliti pa moramo tudi na poletno senčenje ali zastiranje neželenih pogledov z ulice. Notranja senčila zagotavljajo zasebnost in delujejo dekorativno, ne preprečujejo pa segrevanja stekla z zunanje strani.

Senčila so nujna za ugodno energijsko bilanco Soncu so najbolj izpostavljena okna, ki so orientirana na jug ali zahod. Poleti so večino dneva obsijana s soncem in tudi ob steklu z dobrimi izolativnimi lastnostmi se segrevajo. Panoramska okna, balkonska vrata in druge velike steklene površine brez senčenja postanejo precejšen vir toplote. Najbolj razširjena senčila, s katerimi zmanjšamo segrevanje, so enostavne aluminijaste žaluzije na žičnih vodilih, ki v nasprotju z zunanjimi roletami omogočajo le delno zastiranje svetlobe. Horizontalno ležeče lamele poljubno nagibamo in dopuščamo oziroma preprečujemo pot soncu v prostor glede na njegov položaj na nebu. Proti jugu obrnjena okna lahko z žaluzijami pred soncem zaščitimo, ne da bi ovirali pogled skozi okno. Sonce je namreč visoko, horizontalno obrnjene lamele pa ustavijo žarke brez zastiranja pogleda. Ko se sonce popoldne upre v okno na zahodni strani, moramo lamele obrniti v ostri kot glede na okno, če želimo senčiti steklo, pri tem pa izgubimo pogled skozi okno.

Razlike med novogradnjo in sanacijo Cenovni razpon zunanjih žaluzij je širok. Osnova vsakega modela so horizontalne lamele na vodilih, ceno pa določajo izbira materiala, barva, oblika lamel in tip vodil. Cena lahko zraste v nebo, ko si zaželimo tehnološko naprednejši nadzor nad dvigom, na primer ko namesto ročnega nadzora izberemo motornega, po možnosti z mobilno aplikacijo ali samodejnim odpiranjem glede na vreme in uro. Glavna dejavnika pri ceni osnovnih modelov sta tip škatle za shranjeno senčilo in vodilo. Podometna škatla je diskretna, saj je umaknjena v fasado in na zunaj ni vidna. Takšno montažo je treba predvideti že pri načrtovanju objekta, saj mora biti preklada nad oknom nekoliko zamaknjena, da se ohišje v celoti skrije pod fasado. Na obstoječih objektih se zato večinoma montira nadometne različice, takšna montaža je enostavnejša in ne zahteva večjih posegov v fasado.

Odpornost proti vetru Tudi pri izbiri vodil je razlika med starimi objekti in novogradnjo podobna. V primeru montaže na obstoječa okna so najprimernejša izbira žična ali tračna vodila krpan. Ta so precej močnejša od cenovno najugodnejših žičnih in so tudi najbolj razširjena. So odporna proti poškodbam in se dobro obnesejo tudi na območjih z močnejšim vetrom. Senčilo se giblje po vertikalnem vodilu v obliki žleba, ki je pritrjen na okenski profil ali fasado. Novogradnje imajo vse pogosteje nameščena nevidna vodila pod fasado. Nekatere različice vgradimo skupaj s stavbnim pohištvom, druge ob izdelavi fasade. Pri vseh delih na fasadi mora izvajalec zagotoviti, da s posegom ne ustvarimo toplotnega mostu ali poškodujemo fasade. Pogost znak površne montaže zunanjih senčil so namreč poškodbe, ki povzročijo zamakanje dežja pod fasado.

Senčila so lahko protivlomna preventiva Žaluzije in rolete s certificiranimi protivlomnimi lastnostmi sodijo pri večini proizvajalcev v vrh ponudbe, saj gre za izdelke z najbolj odpornimi materiali, okrepljenimi spoji in vodili. Protivlomna senčila imajo vgrajene dodatne zapahe in protivlomne vzmeti, ki preprečujejo dvig spuščenega senčila z zunanje strani, težko jih je umakniti ali poškodovati. Ker ponujajo protivlomna senčila zaščito zgolj v spuščenem stanju, je njihova uporaba specifična. Največkrat se jih uporablja za poslovne prostore, za katere je jasno, da so zunaj delovnega časa prazni. V bivalnih prostorih so spuščene rolete lahko vabilo vlomilcem in morajo predstavljati le enega od ukrepov. Protivlomna vrata in spuščena senčila ne koristijo, če imamo denimo na drugi strani hiše pred pogledi z ulice umaknjeno in nezaščiteno kletno okno.