Ples na minskem polju

Čeprav je že slab mesec od parlamentarnih volitev, številni še niso scela dojeli, kaj konkretno se je zgodilo 24. aprila. Na eni strani imamo politično garnituro, ki se dela Francoza in podpisuje večstomilijonske mednarodne pogodbe, kadruje na desetine svojih ljudi v državno upravo, prodaja državno premoženje, sprejema strategije zaposlovanja v javni upravi – skratka, se obnaša, kot da se ni nič zgodilo. Celo tako daleč je šlo, da sta stranki SDS in NSi na dan konstituiranja nove zasedbe državnega zbora, ko so njihovi vladi ostale le še pristojnosti ukvarjanja s tekočimi zadevami, v zakonodajno proceduro vložili več kot 30 zakonskih predlogov.