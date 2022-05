“Humanitarec” tihotapil milijon cigaret

V kombiju, ki naj bi v Ukrajino vozil humanitarno pomoč, so uslužbenci Finančnega urada Maribor v sredo odkrili kar milijon cigaret, spravljenih v škatle. Voznik je ob nadzoru na območju Murske Sobote trdil, da prevaža humanitarno pomoč, pri čemer je bil avto opremljen z nalepkami, ki so njegove navedbe potrjevale. »Predložil je dokumentacijo za zaščitne maske in fotokopijo pisma o opravljanju humanitarnega prevoza v Ukrajino,« so potrdili v Fursu. A so med nadzorom ugotovili, da so bili za dvema vrstama kartonov zaščitnih mask naložene škatle, v katerih so bile cigarete. Te so mu zasegli, prav tako pa tudi kombi. Pri tihotapljenem blagu gre za prikrajšanje dajatev DDV v višini skoraj 168.000 evrov in skoraj 50.000 evrov prikrajšanja carinskih dajatev. Januarja letos sta sicer Furs in policija s pomočjo francoskih kolegov in Europola razbila mednarodno hudodelsko združbo, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke ter jih tihotapila po Evropski uniji. Zaseženih je bilo več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih, več kot 21 ton drobno rezanega tobaka, stroji ter drug material za nezakonito proizvodnjo. »Preprečili smo za 6,8 milijona evrov oškodovanja državnega proračuna,« so takrat sporočili iz Fursa.