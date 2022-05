Slava Rusiji!​

Dragi naš podpornik, prijatelj in heroj, tovariš Vladimir. Noč je, zunaj je mraz, a v naših srcih in želodčkih nam je ob novicah s fronte, po osmi vodki, toplo. Mi, ruski neonacisti, bi vam radi čestitali ob 77. obletnici dneva zmage Rusije nad nacizmom, ob izjemnih uspehih pri denacifikaciji Ukrajine in ob informaciji, da z našo slavno telovadko, tovarišico Kabajevo, pričakujete peti naraščaj. Na izrednem sestanku združenja vseh ruskih neonacističnih gibanj smo sklenili, da prihajajočemu detetu podelimo naziv častnega člana.