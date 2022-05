Prvi primer različice omikron so odkrili v glavnem mestu Pjongjang pred štirimi dnevi, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Natančnih podatkov o tem, koliko ljudi je bilo okuženih in kje so se okužili, ni.

Izolirana avtoritarna država Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) v Ženevi do zdaj ni prijavila niti ene okužbe z novim koronavirusom.

Zunanji opazovalci opozarjajo, da je ogroženih 25 milijonov prebivalcev države, saj je Severna Koreja zavrnila izvajanje programa cepljenja proti covidu-19 in lani zavrnila ponudbe mednarodne skupnosti za dobavo milijonov odmerkov cepiv podjetja AstraZeneca in kitajskega proizvajalca Sinovac, poroča britanski BBC.

Severna Koreja se je doslej proti covidu borila predvsem tako, da je zaprla svoje meje - to je storila med prvimi državami januarja 2020. Vendar je to tudi preprečilo, da bi v državo prišle osnovne zaloge, kar je povzročilo pomanjkanje hrane in propadanje gospodarstva.

Južnokorejska vlada je danes sporočila, da je v odziv na novico o izbruhu bolezni obnovila ponudbo za humanitarno pomoč Pjongjangu, ki pa se na ponudbo še ni odzval.