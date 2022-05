Nekaj čez šesto uro včeraj zvečer je v Beltincih prišlo do nesreče z balonom, ki naj bi ga med letenjem zaneslo v električne kable. Po navedbah policije je del naselja začasno ostal brez elektrike. V košari balona so bile tri osebe, ki pa niso bile poškodovane, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Kraj dogodka so zavarovali prostovoljni gasilci iz PGD Beltinci in Murska Sobota, iz balona pa so tudi odstranili jeklenke.

Zasilni pristanek na dvorišču

Po navedbah priče, ki je spregovorila za lokalni portal Vestnik, se je balon nekaj časa dvigal in spuščal, naenkrat pa začel hitro padati. Ob trku košare s tlemi, sta dva potnika padla iz nje. Balon je takrat odneslo v zrak in med hiše, kjer se je znova začel hitro spuščati. Balonar se je po reševalni vrvi varno spustil na tla, zasilno pa pristal na dvorišču ene od hiš.

Na kraju dogodka so bili tudi policisti, ki so zbrali obvestila in opravili ogled kraja nesreča. Obvestili so tudi vse pristojne službe – preiskovalnega sodnika, službo za preiskovanje letalskih nesreč ter okrožnega državnega tožilca. Pilota toplozračnega balona bodo policisti ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa. Po navedbah PU Murska Sobota je po nestrokovni oceni v nesreči nastalo za okoli enajst tisoč evrov škode.