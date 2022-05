Kot je pojasnil vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinc, jih je regijski center za obveščanje v soboto nekaj po 21. uri obvestil, da je na območju Dravograda hudo poškodoval žensko. Policista sta na kraj dogodka prišla štiri minute pozneje in v stanovanjski hiši našla žensko, ki ni kazala znakov življenja.

V hiši je bil tudi osumljeni, ki sta mu odvzela prostost in vse do prihoda reševalcev skušala oživljati žensko. Ogled kraja kaznivega dejanja so opravili celjski kriminalisti, udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Z ogledom in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 38-letnik kljub izrečenemu ukrepu prepovedi približevanja najverjetneje s ključem odklenil vrata in vstopil v hišo ter napadel partnerko, ki je bila v hiši sama. Z uporabo fizične sile, neuradno z davljenjem, jo je tako hudo poškodoval, da je naslednje jutro v slovenjegraški bolnišnici umrla.

Grozi mu ajmanj 15 let zapora

Osumljenca so v ponedeljek popoldne s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor, za storjeno dejanje pa mu grozi najmanj 15 let zapora. Vogrinc je ob tem pojasnil, da je 33-letnica kaznivo dejanje nasilja v družini prijavila 13. aprila letos, zaradi česar mu je bila še istega dne izrečena prepovedi približevanja. Sodišče je omenjeni ukrep potrdilo in ga podaljšalo do 12. junija.

Dravograjski policisti so pri družini v času veljavnosti ukrepa redno opravljali nadzore, nazadnje celo na dan umora okoli 19. ure, vendar kršitev niso ugotovili, prav tako jih o morebitnih kršitvah oškodovanka ni obveščala. Osumljeni sicer po besedah Vogrinca v preteklosti ni bil nikoli obravnavan niti za prekršek ali kaznivo dejanja v zvezi z nasiljem, aprilska prijava je bila prva, po doslej zbranih podatkih pa je bil motiv za dejanje ljubosumje.

Sicer pa so na območju celjske policijske uprave do konca aprila letos izrekli 74 ukrepov prepovedi približevanja, lani v enakem obdobju 83. V celotnem lanskem letu so izrekli 260 ukrepov prepovedi približevanja, v letu 2020 pa 287. V povezavi z izrečenimi ukrepi približevanja so celjski policisti letos obravnavali še poskus uboja 7. januarja v Celju, kjer je storilec z nožem napadel nekdanjo partnerko in se trenutno nahaja v priporu.

Tretjina ubojev in umorov se zgodi v krogu družine

Kot poudarjajo na policiji, se v Sloveniji okoli 30 do 35 odstotkov ubojev in umorov zgodi v krogu družine. Tovrstnih dejanj med zakonci ali zunajzakonskimi partnerji je za okoli petino vseh dejanj ubojev in umorov.

Sicer pa so letos na območju Policijske uprave Celje obravnavali že tri umore, dva poskusa umora in tri poskuse uboja. V vseh primerih, z izjemo tistega 1. januarja, ko je storilec na pešpoti zabodel sprehajalca, a je na srečo ostalo le pri poskusu uboja, so osumljeni pristali v priporu, medtem ko je omenjeni storilec še vedno na begu. Lani so na Celjskem obravnavali dva umora, en poskus umora in en poskus uboja.