Škerlj je na Okrožnem sodišču v Novi Gorici danes povedal, da se je v dogajanje vključil na Kmeclovo prošnjo, in sicer takoj po hišni preiskavi pri Kmeclu. Nad hišno preiskavo je bil presenečen, saj je bil prepričan, da je šlo za nepotreben nesporazum, saj je bil to Kmeclov dogovor z delodajalcem.

Za Škerlja je bil dogovor med Kmeclom in družbo Sarini popolnoma jasen, zato je upal, da bo nesporazum odpravljen in da do vložitve obtožnice sploh ne bo prišlo. Z dogovorom se je namreč delodajalec zavezal, da bo ob morebitnem prevzemu Etre tedanjemu vodilnemu omogočilo odkup manjšega deleža po ugodnejši ceni.

Predsednik sodnega senata v nadaljevanju glavne obravnave ni ugodil zahtevam po zaslišanju dodatnih prič. Zato se bo ta počasi sklenila, zaključne besede naj bi tožilstvo in obramba predstavila 24. maja.

Glede na obtožnico naj bi Petrič vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Kmecl, Uroš Stabej, Peter Novak in Metod Smrekar. Vsi so obtožbe zavrnili.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.