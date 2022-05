Kresovi, veselice in izleti so za nami, delavski razred se je že z vso vnemo lotil novih podvigov v svojih rednih ali honorarnih službah. Po vsem preživetem se lahko z mirno vestjo posvetimo analizam in temam, kje in kako so delavci vseh dežel praznovali svoj največji praznik. Preverjanja prvomajskega utripa se je med drugimi lotila državna agencija STA, ki se je dokopala do podatka, da je 72.000 slovenskih duš, namesto da bi praznik »nedela« praznovali na kakšnem izmed kresovanj ob golažu, pivu, špricerjih in narodnjakih, raje odpeketalo na morje, kakopak na Hrvaško. Med njimi pa, vsaj tako kaže nabirka izrezkov iz časopisne kronike slavnih, ni kaj dosti zvenečih imen iz falange naših slavnih sodržavljanov.

V časopisu Večer so na primer zbrali venček prigod v besedi in sliki, ki so jih slavni popotniki pošiljali v svet in splet, in zapisali, da je poletje že za vogalom in želja po odkrivanju sveta velika, prvomajske praznike pa je za potep in oddih izkoristilo nekaj slovenskih estradnic, ki jih je odneslo na vse konce, od Egipta do Islandije in nazaj do Grčije. Glasbena ikona Saška Lendero je denimo odpotovala tja, kjer so dnevi še bolj sončni in vroči kot doma. V Egipt in od tam, kot so pribeležili, je svoje oboževalce pozdravila s fotografijo, na kateri ležerno srka kavico. A ji ni preveč teknila, saj je ob fotografiji zapisala: »Nazdravljam vam s popoldansko kavico, ki je nežna in razredčena, kot vse pijače tukaj. Ampak, veste kaj? Prav paše!!! Ko si umirjen, nebezljajoč in zenovsko visiš na kakšnem udobnem ležalniku, je nekako vse fino in fajn.« Tako se glasi Saškino zenovsko prvomajsko poročilo iz Egipta. Atraktivna slovenska igralka, kot so ji polaskali v Večeru, Nina Ivanič pa je po navedenem začutila klic Sredozemlja in se odpravila v Grčijo ter se tam v čudovitem bazenu nastavila soncu in posnela zelo atraktivno fotografijo, pod katero se je bohotil zapis: »Laganini. Ful paše mal počitka, odmika, nič dela … Samo dobra hrana, pijača, v objemu družine,« je sporočila in kot so dodali, v marsikom prebudila željo po počitnicah na prestižnem Mikonosu.

Aktivna Tanja Žagar

Sanjske počitnice pa niso bile edina tema, posvečena delovnemu ljudstvu v teh dneh. Tudi o delu se je govorilo tako, kot se spodobi ob tako veličastnem prazniku. Kot se je izkazalo, je bila ena redkih, ki so bili za prvomajske počitnice delovno aktivni, Tanja Žagar. Kot so razkrili na spletnem mestu govori.se, se je zadnji dve leti bolj ali manj posvečala materinski vlogi, a počasi se vrača na odre, med mini počitnicami je tako nastopila v Biogradu na moru, in kot so opazili po njenem javljanju v spletni eter še pred koncertom, je bila videti v noro dobri formi. V spomin na 1. maj so tudi v oddaji Pop in na Pop TV slavni Slovenci obujali spomine na svoje prve delovne podvige. Igralec Tadej Pišek se je pohvalil, da se je delovnih navad priučil že v osmem razredu osnovne šole, saj je takrat začel delati kot natakar. In to je počel naslednjih osem let. Delal je v lokalih, razkropljenih od portoroške plaže do bolj finih lokalov, kot je dejal. Sicer pa izvira iz družine pravnikov in od njega se je povsem naravno pričakovalo, da bo tudi sam postal pravnik. In kot je priznal, se je celo že skoraj vdal v usodo. A je vseeno šel, tako bolj za hec, poskusit opraviti sprejemne izpite na igralsko akademijo, kar mu je uspelo že v prvem krogu. »Če me ne bi sprejeli, bi bil danes pravnik,« je obelodanil Tadej.

Tudi Rok Ferengja se je, preden je postal priznan glas Slovenije, poskusil udejanjati na drugih področjih. Kot se je izpovedal, je en mesec v neki tovarni likal nogavice ter se med delom večkrat pošteno opekel. A je kljub temu na nevarnem delovnem mestu zdržal cel mesec in si za težko prisluženo plačo kupil svoj prvi mikrofon. Ampak to ni bilo edino Rokovo težaško tovarniško delo. Dodal je, da je zlagal še lonce, ki so prihajali pod njegove roke po tekočem traku, ampak pri tem opravilu je omagal še prej kot po enem mesecu, saj je zdržal le en samcat dan. Toda kljub temu se mu ročno delo ni tako priskutilo, da ne bi še danes rad uporabljal svojih dveh rok. »Sem človek, ki zelo rad dela z rokami, in nisem za v pisarno,« je povedal Ferengja.

Salama, sir in vino

Če se v duhu delovnih navad spomnimo slovenskega pregovora »Kdor ne dela, naj ne je«, je povsem logično, da se je v teh dneh govorilo tudi o prehranjevanju. Na spletnem mestu 24ur.com so se lotili podrobnega zasliševanja Jana Plestenjaka, ki je ekipo portala povabil k sebi domov v Strunjan. Med vsemi mogočimi stvarmi, ki jih je Jan v osebni izpovedi predstavil zainteresirani javnosti, je bil tudi odgovor na vprašanje, kaj ne sme manjkati v njegovem hladilniku. »Dobra salama, zelo dober sir in dobro vino. Ko pa pridejo gosti na obisk, lahko izbirajo zgolj med vodo in vinom, ker drugih stvari pri meni ne bodo dobili,« je o svoji hišni ponudbi pripovedoval Plestenjak. Izdal je še eno stvar, in sicer, da je na njegovi mizi pogosto star kruh, ki si ga opeče ali pa ga gloda kar tako, kar je navada, ki mu je ostala še iz časov študija v ZDA, kjer je bil zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na jedilniku večkrat star kot pa svež hlebec.

O tem, kaj radi malicajo slavni, se je pretekle dni razgovoril še nekdanji Titov šef strežbe Jožef Oseli, ki je pred kratkim izdal knjigo Titovi zadnji dnevi, njegovo zapisano besedo pa so povzeli na portalu metropolitan.si. Kot so pripomnili, je sicer znano, da je bil maršal Tito po značaju velik hedonist in sladokusec ter se je rad sprostil ob viskiju in kubanski cigari. Ko pa je šlo za hrano, je Oseli razkril, da ni bil izbirčen. Zapisal je, da so bili vselej na predsedniški mizi meso, priloge in solate, Tito pa si je na krožnik naložil, kar mu je v tistem trenutku najbolj dišalo. Zavrnil je le eno jed. »Ne, ne bi jedel polžev,« je dejal, kot so povzeli Oselijeve besede. Njegovo pripoved so nadgradili še s tem, da je imel rad zagorsko kuhinjo, predvsem štruklje, pri mesu je najraje posegel po govedini, dan pa je začel z jutranjo kratko kavico brez sladkorja. Na uradnem obisku v Severni Koreji so mu poklonili čaj iz listov ginka, nad katerim se je navdušil, in od takrat naprej vsak večer pred spanjem na skoraj obredni način spil skodelico tega napitka.

O tem, kaj ima rad in česa ne mara na krožniku, je javnosti pojasnjeval še Gianni Rijavec, ki so ga v literaturi, ki beleži vzpone in padce zvezdniškega življa, že pred časom napovedali kot kandidata na predsedniških volitvah. Zato nas vse resnično zanima, kakšen okus ima naš morebitni novi predsednik države. Za revijo Nova je Rijavec poročal, da je njegova najljubša jed vse, kar skuha njegova žena Patricija, to pa zato, kot jo je pohvalil, ker res dobro kuha in sam o kuhanju nima pojma, rad pa zelo dobro je. Edina stvar, ki jo je bolj podrobno omenil, so ribe, ki so dobrodošle na jedilniku. Se pa včasih s hrano celo pregreši, za svoj najbolj nezdrav prigrizek je Gianni navedel sladkarije, ki se jim ne more upreti. »S Patricijo greva včasih v Italijo. Italijani imajo namreč veliko izbiro dobrih slaščic,« je še pojasnil, v duhu domovinskega nagona pa omenil tudi potico, ki se mu zdi fantastična.