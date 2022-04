Tracking poll: Janševa SDS tesno za petami stranki Gibanje Svoboda

Gibanje Svoboda v manj kot tednu dni pred volitvami vodi pred stranko SDS, razlika med njima pa znaša manj kot dve odstotni točki. Sledita Levica in SD, za njima še NSi in LMŠ. Blizu vstopa v državni zbor sta tudi SAB in koalicija Povežimo Slovenijo.