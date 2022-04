Kot so v oceni stanja na slovenskem trgu zapisali na zavodu, so jim delodajalci leta 2019 sporočili 148.031, dve leti pozneje, leta 2021, pa 156.163 prostih delovnih mest. Letos so jih v prvih treh mesecih objavili 46.484, od tega samo v marcu 17.142.

Povpraševanje delodajalcev so označili za rekordno, odkar je bila leta 2014 uveljavljena aktualna metodologija.

Delodajalci so marca na zavodu najbolj povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah, čistilcih strežnikih in gospodinjskih pomočnikih ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalcih, delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah, sestavljavcih električne in elektronske opreme, kuharjih, varilcih, kuhinjskih pomočnikih in strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego.

Sicer pa zavod vsako leto izvede Poklicni barometer, v katerem oceni, v katerih poklicih bo presežek kadra, v katerih primanjkljaj in v katerih ravnovesje. V barometru za letošnje leto so svetovalci na zavodu ocenili, da bo v 108 poklicih primanjkljaj (14 več kot v 2021), v 51 ravnovesje in v 18 poklicih presežek kadra.

Izstopa zlasti primanjkljaj v zdravstvenih poklicih (na vseh ravneh), informacijskih tehnologijah, šolstvu, gradbeništvu, prometu in skladiščenju ter v gostinstvu, so navedli na zavodu.

"Čeprav so obeti delodajalcev za prvo polovico leta 2022 spodbudni, pa se po drugi strani ob zmanjševanju števila brezposelnih posledično veča razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Oteževalna okoliščina so tudi epidemične razmere, ki pogosto onemogočajo ali otežujejo osebni stik z brezposelnimi in organizacijo skupinskih dogodkov, predstavitev prostih delovnih mest, hitrih zmenkov ter sejmov, ki so priljubljene oblike povezovanja delodajalcev z iskalci zaposlitve," so pojasnili.

Delo zavoda se je na račun aktualnih trendov močno intenziviralo, so še poudarili. Lani so izvedli 1.007.000 preverjanj ustreznosti in zainteresiranosti brezposelnih za napotitev na prosta delovna mesta ter izdali več kot 167.000 obvestil in napotnic za zaposlitev na prostih delovnih mestih.