Najpozitivnejše napovedi glede gibanja zaposlovanja so v gradbeništvu, gostinstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je oktobra in novembra sodelovalo več kot 2800 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije.

Rast povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah napoveduje 22,6 odstotka delodajalcev, rast zaposlenosti pa naj bi znašala 2,6 odstotka. Najvišja rast, 6,7-odstotna, je predvidena v gradbeništvu, sledi gostinstvo s 6,6-odstotno rastjo.

Delodajalci bodo iskali okoli 36.300 zaposlitev in 18.000 novih delovnih mest. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, prodajalci in natakarji.

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklih šestih mesecih soočala več kot polovica delodajalcev (56,8 odstotka). V skupini velikih delodajalcev se jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečevalo več kot 80 odstotkov. Delodajalci najteže najdejo voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, varilce, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, kuharje, zidarje in natakarje. Najpogostejši razlog je, da kadra ni na trgu dela oziroma ga izrazito primanjkuje.

Podatki še kažejo, da se neskladja na trgu dela poglabljajo, težave delodajalcev z iskanjem kadra so vse pogostejše, pravijo na zavodu. Dobra polovica delodajalcev (53,9 odstotka) tudi v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra. Najbolj zaskrbljeni so delodajalci iz gostinstva ter zdravstva in socialnega varstva, kjer jih skoraj tri četrtine v prihodnosti pričakuje težave z iskanjem kadra.