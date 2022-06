Ob koncu maja je bilo tako registriranih 2227 oseb manj kot aprila, v primerjavi z lanskim majem pa je bila brezposelnost manjša za 19.294 oseb, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.

V petih mesecev tega leta skupaj je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 61.417 brezposelnih oseb, kar je 26,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2021.

Na novo se je maja prijavilo 3871 brezposelnih oseb, 5,5 odstotka manj kot aprila, a 4,6 odstotka več kot maja lani.

Od januarja do maja se je na novo prijavilo 24.957 brezposelnih oseb, kar je devet odstotkov manj kot lani v tem času. Iz evidence brezposelnih se je medtem skupaj odjavilo 35.072 oseb.

Povpraševanje po delavcih se je v petih mesecih glede na enako obdobje lani povečalo za 36,8 odstotka. Delodajalci so tako zavodu sporočili 76.181 prostih delovnih mest, največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in za preprosta dela pri visokih gradnjah.