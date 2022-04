Poplave so v mestu Durban prizadele skoraj 41.000 ljudi, za seboj pa so pustile sled uničenja in številne mrtve, je v izjavi povedal regionalni vodja ministrstva za obvladovanje naravnih nesreč Sipho Hlomuka in pri tem dodal, da uradno število pogrešanih v pokrajini KwaZulu-Natal znaša 55.

Policisti so se v jutranjih urah z avtomobili in helikopterji odpravil v dolino v predmestju Marianhill zahodno od Durbana, da bi poiskali 12 pogrešanih oseb. Vseeno pa oblasti opozarjajo, da iskanje preživelih postaja vse bolj brezupno. Do podobnega zaključka je prišel tudi direktor prostovoljne organizacije Rescue South Africa Travis Trower, ki je povedal, da so njegove reševalne ekipe v četrtek po odzivu na 85 primerov našle zgolj trupla.

»Apokaliptična« količina dežja

Predsednik države Cyril Ramaphosa je poplave opisal kot katastrofo ogromnih razsežnosti, kakršne v državi še ni bilo. »Molimo za naše ljudi v KwaZulu-Natalu, da bodo deležni potrebnega zdravljenja in da bodo lahko nadaljevali svoje življenje,« je dejal v cerkvi v mestu Ermelo na vzhodu države.

Na tisoče preživelih, ki so po uničenju hiš ostali brez strehe nad glavo, je trenutno nastanjenih v zavetiščih, raztresenih po mestu, kjer spijo na kartonskih podlagah in vzmetnicah, položenih na tla.

Južnoafriška meteorološka služba je izdala opozorilo pred nevihtami in poplavami v KwaZulu-Natalu tudi za velikonočni konec tedna. Hkrati pa so vremenoslovci dodali, da je v regiji v več dneh padla »apokaliptična« količina dežja. Po podatkih nacionalne vremenske službe naj bi v 48 urah padlo več kot 450 milimetrov, kar je skoraj polovica letne količine padavin v Durbanu.