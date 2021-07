Uničujoče poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele zahod Nemčije, dele Belgije in Nizozemske, so terjale že več kot 150 življenj. Na Nizozemskem so utrpeli predvsem gmotno škodo in zaenkrat še niso potrdili smrtnih žrtev.

Rutte je v petek zvečer ob obisku province Limburg na jugu Nizozemske ocenil, da so h katastrofi nedvomno pripomogle podnebne spremembe. "Ne želim prehitro sklepati," je dejal. "Ampak nekaj se res dogaja, bodimo iskreni," je dodal.

Premier je še povedal, da so doslej zbrali več kot milijon evrov za sklad, ki je namenjen najbolj prizadetim območjem. Da bi preprečili nadaljnje katastrofe, pa morajo najprej dati več prostora rekam, je še prepričan Rutte.

Na Nizozemskem so že po zadnjih poplavah leta 1993 in 1995, ko so morali evakuirati 250.000 ljudi, začeli preoblikovati območja okoli rek, da ima voda več prostora. V to so investirali več kot dve milijardi evrov, projekt pa zaključili leta 2019.

Oblasti na Nizozemskem sicer ostajajo pozorne še naprej, saj narasle reke še vedno ogrožajo vasi in mesta v provinci Limburg. V zadnjih dveh dneh so evakuirali že več deset tisoč ljudi, medtem ko se gasilci, vojaki in prostovoljci borijo proti poplavam. Narasle reke, katerih gladina se še ne spušča, ogrožajo tudi trdnost jezov v bližini mest Venlo in Roermond, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.