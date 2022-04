Na Filipinih poplave in plazovi terjali več deset življenj

Na Filipinih je v poplavah in zemeljskih plazovih, ki so nastali zaradi tropske nevihte, umrlo najmanj 42 ljudi, so danes potrdile lokalne oblasti. Največ žrtev so zabeležili v mestu Baybay v provinci Leyte, okoli 600 kilometrov jugovzhodno od prestolnice Manila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.