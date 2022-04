V Inštitutu 8. marec so na današnji novinarski konferenci opozorili, da so se prvi zapleti z volitvami zgodili s prehitro zaključenim rokom za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine, zadnji uro vloga namreč ni bila dostopna.

Na inštitut so se obrnili Slovenci, ki živijo v tujini, a deset dni pred volitvami svojih glasovnic še niso prejeli. »Ta vikend so velikonočni prazniki, v tednu po volitvah, ko glasovnice iz tujine še lahko pridejo v Slovenijo, pa so trije prazniki,« je dejala Neža Dvorščak z Inštituta 8. marec. »Skrbi nas, da je početje Državne volilne komisije (DVK) namensko, saj do tako poznega pošiljanja glasovnic v preteklosti ni prihajalo,« e dejala Dvorščakova.

Kot še eno od nedopustnih omejitev izpostavljajo onemogočeno glasovanje na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi in po pošti iz Rusije. »Zavedamo se, da Rusija napada Ukrajino. Vendar v tem ne vidimo razloga, zakaj bi bila našim državljanom odvzeta volilna pravica,« je dejal Mark Užmah z Inštituta 8. marec. Pri tem so izpostavili volitve, ki v teh dneh potekajo v Franciji. »Tudi na Madžarskem in v Srbiji so 3. aprila izvedli volitve in na spletnih straneh veleposlaništev v Moskvi ni bilo mogoče zaslediti sporočil, da bi bilo glasovanje zaradi varnostnih ukrepov onemogočeno,« je povedal Užmah.

Brez glasu vsi, ki bodo po 20. aprilu zboleli za covidom

Svojega glasu na volitvah ne bodo mogli oddati tudi državljani, ki bodo po sredi, 20. aprila, zboleli za covidom. Takrat je namreč zadnji rok za prijavo za glasovanje na domu. Na DVK so odgovorili, da želijo za te volivce priporočiti uro, kdaj naj na volišče pridejo. Vendar so tej rešitvi odločno nasprotovali ministrstvo za zdravje, vladna svetovalna skupina za covid-19 in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Poleg tega je DVK za vse, ki se zaradi bolezni ne bodo udeležiti glasovanja na volišču, določila, da morajo pridobiti potrdilo zdravnika, Zdravniška zbornica pa je sklenila, da takšnih potrdil ne bo izdajala. »To pomeni, da je bila tistim, ki se ne morejo zglasiti na volišču, volilna pravica preprosto že v naprej odvzeta,« je opozorila Mojca Lukan z inštituta.