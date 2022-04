Na inštitutu so predlog zakona, ki ga podpirajo tudi opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB ter neparlamentarna stranka Gibanje Svoboda, v parlamentarni postopek vložil pred dvema tednoma.

V sredo so organizirali zbiranje po vsej državi, njihov cilj pa je zbrati 60.000 podpisov. »Želimo pokazati, da nam ni vseeno. Želimo odpraviti škodljive spremembe trenutne oblasti ter pokazati, koliko nas je, ki se za to borimo,« je v današnjem sporočilu za javnost poudarila članica programskega odbora Inštituta 8. marec Maja Koražija.

Deležni pritiskov

Ob tem so na inštitutu izpostavili, da so od začetka zbiranja podpisov deležni pritiskov s strani oblasti. Predstavniki koalicije namreč trdijo, da je zbiranje podpisov nezakonito, ker da je del neprijavljene predvolilne kampanje. Inštitut je v zvezi s tem dobil tudi poziv za pojasnila od inšpektorata za notranje zadeve. Članica programskega odbora Neža Dvorščak je v današnjem sporočilu navedla, da niso stranka in da nimajo predvolilne kampanje.

Sicer pa je inštitut skupaj s Sindikatom taksistov ta teden predstavil aplikacijo, preko katere bodo lahko tisti, ki težko pridejo do volišč, poiskali solidarnostne prevoze taksistov in drugih. V tej luči začenja akcijo iskanja za to pripravljenih prostovoljcev.